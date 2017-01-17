Выдавать решения о классификации фильмов будет Институт культуры

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Выдачей решений о классификации фильмов будет заниматься государственное учреждение образования "Институт культуры Беларуси". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 января 2017 года №21 "Об осуществлении отдельных административных процедур в сфере культуры".
Постановление принято для приведения терминологии, применяемой в постановлениях правительства до вступления в силу Кодекса о культуре, в соответствие с терминологией, установленной этим кодексом. В этой связи корректируется ряд постановлений Совмина.
Предусмотрено, что градостроительные проекты, которые содержат сведения об археологических объектах, за исключением памятников археологии, подлежат согласованию с Национальной академией наук, а градостроительные проекты, которые содержат сведения о памятниках археологии, подлежат согласованию с Министерством культуры.
В едином перечне административных процедур закрепляются административные процедуры, предусмотренные кодексом, и исключаются либо корректируются ранее закрепленные в этом перечне. Так, административная процедура "Государственная регистрация фильма и выдача государственного регистрационного удостоверения на фильм" заменяется на "Выдачу решения о классификации". Осуществлением этой админпроцедуры займется Институт культуры, она будет бесплатной. Выдаваемые решения будут действовать бессрочно. Срок осуществления процедуры - 5 календарных дней, а в случае необходимости направления фильма в Республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости или Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма - 30 календарных дней.
Постановлением также закреплено, что разрешения на эксплуатацию кинозала или кинооборудования будет выдавать районный (городской) исполком, администрация района. Разрешения будут выдаваться бесплатно и действовать 5 лет.
Кроме того, утверждено положение о порядке выдачи разрешения на эксплуатацию кинозалов, иных специально оборудованных помещений (мест), оснащенных кинооборудованием, и такого оборудования (вместо положения о порядке выдачи разрешений на эксплуатацию специально оборудованных помещений (мест) и размещенного в них кино- или видеопроекционного оборудования, предназначенных для показа фильмов).
Постановление вступит в силу с 3 февраля.
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