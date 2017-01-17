SEED-миссия МАГАТЭ начала работать на БелАЭС

Валерий Алексеев

Эксперты оценят площадку и конструкции строящейся станции с учетом внешних угроз.

Миссия МАГАТЭ продлится с 16 по 19 января. Эксперты организации будут инспектировать Островецкую площадку, а также системы, структуры и компоненты строящейся там БелАЭС на предмет устойчивости к внешним и внутренним рискам и угрозам.

Результатов работы миссии скоро ждать не стоит. Подготовка отчета занимает 3-6 месяцев, поэтому новостей можно ожидать не ранее марта.

До конца года Беларусь может принять еще одну миссию МАГАТЭ. Она будет оценивать аварийную готовность и реагирование строящейся станции. Подготовка данной миссии начнется в конце месяца.