Трамп грозит немецкому автобизнесу 35% ввозной пошлиной

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Избранный президентом США пообещал ввести 35% ввозную пошлину на машины концерном BMW, Daimler и Volkswagen, собранные в Мексике для рынка США.
Ранее Дональд Трамп обещал аналогичные санкции американским и японским автопроизводителям.
Свою угрозу будущий президент США высказал в интервью газете Bild, передает Reuters.
- Если вы хотите собирать машины для остального мира, то я желаю вам успехов. Вы можете собирать и машины для США, но за каждую машину, ввезенную в США, вы заплатите 35% налог – заявил Трамп.
Немецкие производители имеют несколько заводов в США, но на них собираются в основном спортивные машины премиумного класса. Массовые модели они предпочитают выпускать в Мексике используя преимущества зоны свободной торговли NAFTA. Трамп в рамках предвыборной программы обещал выйти из данной свободной зоны, так как, по его мнению, она вредит интересам США.
В июне прошлого года BMW начала проект по расширению сборочного производства в Мексике стоимостью 2,2 миллиарда долларов. С 2019 года завод будет выпускать до 150 тыс. Автомобилей BMW третьей серии.
Daimler намерена начать сборку в Мексике на совместном предприятии с Reanult-Nissan.
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