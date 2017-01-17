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БР новости

В 2016 году продажи МАЗа в России упали на 9,5%

16 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Несмотря на это белорусский производитель сохранил третье место на российском рынке грузовиков. 

Агентство «Автостат» оценило рынок грузовых автомобилей России в 2016 года в 53,3 тыс. штук. Количество новых регистраций, которые отслеживает агентство выросло на 4,2% по сравнению с 2015-ым годом. Однако два года назад рынок грузовиков в РФ просел на 40%, так что позитивный результат 2016-го – лишь начало восстановления.

Белорусский МАЗ демонстрировал плохую динамику в начале и конце 2016 года. Летом и в начале осени число регистраций новых автомобилей белорусского производства на 20-40% превышало показатели 2015-го, однако этого не хватило, чтобы остановить падение. В декабре количество регистраций новых МАЗов упало на 18,3% до 330, а белорусская марка стала шестой на рынке. 

По итогам 2016-го агентство зафиксировало 3 300 новых регистраций МАЗов, что на 9,5% меньше, чем в 2015-м. Белорусский производитель сработал хуже рынка и основных российских конкурентов.

Лидером рынка стал КАМАЗ, увеличившись сбыт на 15% до 20,2 тыс. автомобилей. Его доля на рынке 38%, на втором месте прибавивший 2,8% ГАЗ (7,3 тыс). Четвертую строчку занимает УРАЛ с 2,7 тыс. грузовиков (+2,2%), на пятом месте – шведская Scania с 2,5 тыс. машин (- 1,1%).

В декабре российский рынок грузовиков составил 7 тыс машин, что на 20% больше, чем в конце 2015 года. В декабре лидером рынка был КАМАЗ, который увеличил количество регистраций на 10% до 2 483, на втором месте - ГАЗ, потерявший 13,5% по сравнению с 2015 годом и достигший 797 регистраций. 

Mercedes в декабре 2016 года вырос на 41,2% по сравнению с декабрем-2015 до 415 проданных машин и поднялся на третью строчку. Scania увеличила сбыт на 87,3%  до 354 грузовиков и заняла четвертое место по итогам месяца. Пятым стал Урал с приростом в 11,5% и регистрацией 339 новых грузовиков.

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