Проектный офис по развитию экспорта на первом заседании утвердил программу мероприятий на 2017 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка БелВЭБ.

"Программа мероприятий проектного офиса по развитию экспорта на 2017 год утверждена 12 января на его первом заседании. Программа нацелена на стимулирование развития белорусско-российского взаимного экспорта и экспорта в третьи страны, а также на развитие в Союзном государстве интеграционных процессов, предусмотренных в меморандуме о намерениях по созданию интеграционной платформы развития, и включает ряд первоочередных мер в данном направлении", - пояснили в пресс-службе.

В банке рассказали, что документ, в частности, предусматривает формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых в Беларуси с существенной долей поставок товаров (работ, услуг) и инвестиций российского происхождения и, соответственно, формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых в России с существенной долей поставок товаров и инвестиций белорусского происхождения. "Планируется также создание единой базы российско-белорусских экспортных проектов и проектов с высоким интеграционным потенциалом для выявления потребностей экспортеров и выстраивания цепочек финансирования отобранных проектов. Отдельный пункт программы - изучение технологии "блокчейн" и возможности ее внедрения, в том числе за счет средств бюджета Союзного государства, в качестве пилотного направления в сделках торгового финансирования российских и белорусских компаний при условии соблюдения актов Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

В заседании приняли участие председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" (заместитель руководителя проектного офиса) Николай Лузгин, заместитель председателя правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Иван Вареница, а также представители представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, Министерства иностранных дел, Национального банка, Министерства финансов, Министерства экономики, БРУП экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант".

Как сообщалось, в Беларуси распоряжением премьер-министра №505р от 21 ноября 2016 года создан проектный офис по развитию экспорта. Его цель - совершенствование финансовой и правовой базы для развития внешней торговли Беларуси и России, в том числе с третьими странами. Возглавил проектный офис первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

Меморандум о намерениях по созданию интеграционной платформы развития заключен 8 декабря 2016 года между правительством Беларуси, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО Росэксимбанк) и ОАО "Банк БелВЭБ". Подписание документа состоялось в ходе визита в Беларусь председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова. Цель меморандума - развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России для реализации экспортных проектов и проектов с высоким интеграционным потенциалом. Стороны намерены объединить усилия для расширения возможностей двустороннего сотрудничества между странами, а также организации и настройки мер поддержки и продвижения экспорта продукции, произведенной в Беларуси и России, в том числе на кооперационной основе в третьи страны.