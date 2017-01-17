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Проектный офис по развитию экспорта на первом заседании утвердил программу мероприятий на 2017 год

16 января, 2017 г.

Проектный офис по развитию экспорта на первом заседании утвердил программу мероприятий на 2017 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка БелВЭБ.

"Программа мероприятий проектного офиса по развитию экспорта на 2017 год утверждена 12 января на его первом заседании. Программа нацелена на стимулирование развития белорусско-российского взаимного экспорта и экспорта в третьи страны, а также на развитие в Союзном государстве интеграционных процессов, предусмотренных в меморандуме о намерениях по созданию интеграционной платформы развития, и включает ряд первоочередных мер в данном направлении", - пояснили в пресс-службе.

В банке рассказали, что документ, в частности, предусматривает формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых в Беларуси с существенной долей поставок товаров (работ, услуг) и инвестиций российского происхождения и, соответственно, формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых в России с существенной долей поставок товаров и инвестиций белорусского происхождения. "Планируется также создание единой базы российско-белорусских экспортных проектов и проектов с высоким интеграционным потенциалом для выявления потребностей экспортеров и выстраивания цепочек финансирования отобранных проектов. Отдельный пункт программы - изучение технологии "блокчейн" и возможности ее внедрения, в том числе за счет средств бюджета Союзного государства, в качестве пилотного направления в сделках торгового финансирования российских и белорусских компаний при условии соблюдения актов Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

В заседании приняли участие председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" (заместитель руководителя проектного офиса) Николай Лузгин, заместитель председателя правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Иван Вареница, а также представители представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, Министерства иностранных дел, Национального банка, Министерства финансов, Министерства экономики, БРУП экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант".

Как сообщалось, в Беларуси распоряжением премьер-министра №505р от 21 ноября 2016 года создан проектный офис по развитию экспорта. Его цель - совершенствование финансовой и правовой базы для развития внешней торговли Беларуси и России, в том числе с третьими странами. Возглавил проектный офис первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

Меморандум о намерениях по созданию интеграционной платформы развития заключен 8 декабря 2016 года между правительством Беларуси, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО Росэксимбанк) и ОАО "Банк БелВЭБ". Подписание документа состоялось в ходе визита в Беларусь председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова. Цель меморандума - развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России для реализации экспортных проектов и проектов с высоким интеграционным потенциалом. Стороны намерены объединить усилия для расширения возможностей двустороннего сотрудничества между странами, а также организации и настройки мер поддержки и продвижения экспорта продукции, произведенной в Беларуси и России, в том числе на кооперационной основе в третьи страны.

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