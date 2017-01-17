Доллар вырос на торгах БВФБ

Алексей Иванов

Неделя на бирже началась с роста доллара и падения евро и российского рубля. Курсы валют поменялись на 0,2%.

В понедельник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара вырос на 0,2% до 1,9548 рубля.

Евро стал дешевле на 0,2% или 2,0699 рубля.

Российский рубль опустился на 0,21% до 3,2784 рубля за 100 российских.

За две недели года отечественная валюта ослабла к корзине на 0,83%.