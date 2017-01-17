Мининформ Беларуси ограничил доступ к интернет-ресурсам с ненадлежащей рекламой

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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к интернет-ресурсам, размещавшим ненадлежащую рекламу. Такая информация размещена на официальном сайте ведомства.

"В соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации" Министерством информации 10 января 2017 года принято решение об ограничении доступа к информационным ресурсам dengi-srochno.by, dengi-bystro.by, zaem-vsem.by, fxline.by, landing.fxline.by, streamforex.by, weltrade.ru, by.weltrade.com, stforex.com, ru.mtrading.com, mtrading.by", - говорится в сообщении.

На ресурсах dengi-srochno.by, dengi-bystro.by, zaem-vsem.by размещалась реклама о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц, физическими лицами, не включенными в реестр микрофинансовых организаций в соответствии с требованиями указа от 30 июня 2014 года №325 "О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций", информирует ведомство.

Информационные ресурсы fxline.by, landing.fxline.by, streamforex.by, weltrade.ru, by.weltrade.com, stforex.com, ru.mtrading.com, mtrading.by размещали рекламу деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами субъектами, которые не включены в реестр форекс-компаний.

В сообщении поясняется, что в соответствии с пунктом 21 указа от 4 июня 2015 года №231 "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс" на территории страны запрещается реклама совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами лицами, не являющимися форекс-компаниями, Национальным форекс-центром, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями. Распространение таких информационных сообщений запрещено в соответствии со ст. 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".