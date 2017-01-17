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БР новости

В 2016 году в Минске было продано более 15 тыс. квартир

16 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

В сравнении с 2015 годом объем рынка вырос на 14,2%, а сам год стал рекордным по количеству проданной недвижимости. 

В 2016 году в белорусской столице было совершено рекордное число сделок по продаже квартир. Всего за год было продано 15 011 объектов недвижимости, что на 14,2% больше, чем в 2015-м.

Как пишет «Ежедневник» предыдущий рекорд по объемам продаж был установлен в 2013 году, когда было продано 13 784 квартиры.

Основным фактором роста продаж издание называет снижение цен на недвижимость, что привело к увеличению активности на столичном рынке покупателей из регионов страны.

Сегодня в  Минске двухкомнатную квартиру можно купить за 40-45 тыс. долларов, цены на дома начинаются от 70 тыс.

При этом в целом в Беларуси количество проданных квартир уменьшилось. За пределами столицы объем продаж сократился на 13,1% до 31 426  квартир. 

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