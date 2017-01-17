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БР новости

МТЗ может заключить в России специальный инвестиционный контракт

16 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Подобные соглашения есть у западных конкурентов минского завода. Они получают привилегии местного производителя в обмен на локализацию производства. 

О возможности заключения такого контракта в эфире белорусского телевидения заявил гендиректор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.

- Темы объединения ОАО "МТЗ" с российскими партнерами не было, такой вопрос на повестке дня не стоит. Речь идет о другом - о самостоятельном вхождении "МТЗ" на рынок Российской Федерации через специнвестконтракт, - отметил Федор Домотенко. - Предварительные переговоры проведены. В феврале мы планируем в Минпромторге России защитить эту тему.

В прошлом году тракторный завод сохранил свои позиции в РФ. В сегменте от 80 до 100 л.с. белорусскому предприятию принадлежит значительная доля рынка. Всего же было продано 12 тыс. машин. 

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