Беларусь и Египет подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах

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16 января, 2017 г.
Беларусь и Египет по итогам переговоров глав государств в Каире подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах, сообщает БЕЛТА.
В частности, Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси подписали совместную декларацию, в которой подчеркнули общее стремление к укреплению белорусско-египетских отношений.
По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры, меморандум во вопросам сотрудничества в сельском хозяйстве, меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов, а также меморандум в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и изменения климата.
Кроме того, подписаны дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической и социально-культурной сферах между Минской областью и Южным Синаем, договор о выдаче и договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.
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