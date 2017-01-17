Беларусь и Египет подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах

БЕЛТА

Беларусь и Египет по итогам переговоров глав государств в Каире подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах, сообщает БЕЛТА.

В частности, Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси подписали совместную декларацию, в которой подчеркнули общее стремление к укреплению белорусско-египетских отношений.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры, меморандум во вопросам сотрудничества в сельском хозяйстве, меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов, а также меморандум в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и изменения климата.

Кроме того, подписаны дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической и социально-культурной сферах между Минской областью и Южным Синаем, договор о выдаче и договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.