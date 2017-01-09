Россия собирается урезать поставки нефти в Беларусь до 4 млн. т в первом квартале

Валерий Алексеев

Ранее говорилось о 18 млн. т в год, что соответствует 4,5 млн. т нефти. На 2016 год стороны договаривались о поставках в 24 млн. т нефти.

«Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщает, что Россия намерена еще сильнее сократить поставки нефти на белорусские НПЗ. По информации газеты, они должны уменьшиться еще на 500 тыс. т до 4 млн. т.

Причина сокращения поставок – отсутствие прогресса в решении газового спора. Стороны не пришли к окончательным договоренностям до конца 2016 года. Перед праздниками белорусский вице-премьер Владимир Семашко отметил прогресс в переговорах и заявил, что решение вопроса должно быть найдено в первом квартале.

Беларусь в начале года подняла тарифы на транспортировку нефти для России. При этом «Полоцктранснефть» де-факто получила согласование российской стороны, а «Гомельтранснефть Дружба» - нет. Поданному трубовпроводу нефть поставляется и за пределы ЕАЭС. Тарифы повышены только на первый квартал 2017 года.

Сейчас, по информации «Коммерсанта», Москва настаивает на погашении газовой задолженности нашей страны уже в размере 400 млн. долларов.

Между тем стоимость нефти на мировых рынках в понедельник начала снижаться на фоне информации об увеличении экспорта из Ирана, а также данных о бурении скважин в США. Впрочем, и сейчас она держится выше отметки в 56 долларов США за баррель нефти брент.