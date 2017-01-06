Беларусь повышает тарифы на танспортировку нефти

Валерий Алексеев

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Они утверждены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года №48.

Транспортировка тонны нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей, а по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей

В белорусских рублях тарифы на траспортировку тонны нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" составит 51 копейку за тонну, по маршруту Речица - Адамова Застава – 6,96 рубля, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" – 43 копейки, по маршруту Речица – Броды – 1,02 рубля.

Транспортировка нефти по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 61,36 российских рублей.

Ранее российская « Транснефть» назвала экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" - на 11,76%.