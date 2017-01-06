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Экспорт белорусских товаров за 11 месяцев 2016 года упал на 13,3%

48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.

Валерий Алексеев

Он составил 21,285 млрд долларов. 

Динамика отечественного экспорта товаров в ноябре улучшилась. Если по итогам 10 месяцев 2016-го показатели отставали от прошлогодних на 14,5%, то теперь на 13,3%.

Импорт за тот же период снизился на 10,5% до 24,7 млрд долларов. В целом внешнеторговый оборот сократился за 11 месяцев 2016-го на 11,2% до 46 млрд.

Отрицательно сальдо за ноябрь выросло еще на без малого 500 млн. долларов и достигло 3,45 млрд долларов. Дефицит  за январь-ноябрь 2016 года на 367,3 млн. долларов выше, чем за аналогичный период 2015-го.

Беларуси удалось нарастить  экспорт в стоимостном выражении в страны СНГ на 1,3% или до 13,1 млрд долларов, в том числе в РФ на 2,1% до 9,775 млрд долларов. Вместе с тем Россия остается главным источником внешнеторгового дефицита. Отрицательное сальдо с этой страной достигает по итогам 11 месяцев 4 млрд долларов. Впрочем, в 2015-м за 11 месяцев оно составило чуть более 6 млрд.

Сильно просел и экспорт в страны ЕС, в основном за счет снижения цен на сырьевые товары. Он сократился на 32,8% до 5,27 млрд долларов. Импорт при этом упал только на 6,5% до 4,92 млрд долларов. Если в 2015-м профицит торговли с ЕС составляет 2,59 млрд, то за 11 месяцев 2016-го всего 353,4 млн. 

В 2017 году можно ожидать некоторого улучшения статистики торговли с ЕС, в основном за счет роста стоимости нефтепродуктов. Однако остается открытым вопрос по объемам поставки нефти для переработки на белорусских НПЗ.

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