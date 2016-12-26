Мебель, достойная выбора

заместитель директора по маркетингу УПП «ЯВИД» Ольга БАРСУКОВА

Новогоднюю атмосферу в доме поможет создать мебель фабрики «ЯВИД».

Задумываясь о мебели мечты, вы наверняка представляете ее красивой, качественной, функциональной, продуманной до мелочей и имеющей приемлемую цену. Выбирая мебель, стоит обратить внимание на продукцию крупных фабрик, потому что такой производитель, как правило, достигает высокого уровня производства и технологий.

Крупная фабрика, имеющая большой производственный опыт и занимающая стабильное положение на рынке, может гарантировать высокое качество своей продукции. Она сотрудничает с поставщиками качественных материалов, фурнитуры и мебельных комплектующих. Кроме того, такая компания имеет развитую дилерскую сеть, которая обеспечит высокий уровень гарантийного и послегарантийного обслуживания мебели.

Яркий пример — фабрика «ЯВИД», один из самых крупных производителей мебели в Беларуси. Вот уже более 25 лет фабрика производит мебель из дуба. Благодаря собственному производству, новейшему оборудованию от известных производителей из Италии и Германии, полному циклу переработки древесины, уникальным технологическим решениям и максимальному контролю качества продукции предприятие заслужило большой авторитет у покупателей.

Отличное качество вовсе не означает, что цена на мебель такого производителя будет заоблачной. Чтобы покупатели могли наслаждаться высоким качеством кухни даже при разумном бюджете, фабрика ищет инновационные решения и внедряет в производство самые современные технологии. Тщательный контроль на всех этапах собственного производства и закупка материалов и фурнитуры крупными партиями дают возможность снизить себестоимость, что в конечном счете отражается на цене. Также фабрика формирует специальные предложения, позволяющие приобрести кухню с лучшим соотношением «цена — качество».

Кухни Yavid, выполненные из ценных пород древесины, — это не просто кухни, а единство качества, дизайна и высокого уровня интеллекта, что подтверждается многочисленными дипломами.

При производстве мебели используются комплектующие, фурнитура и встраиваемая техника ведущих мировых производителей: направляющие, петли и подъемные механизмы фирмы Blum (Австрия) — ведущего производителя комплектующих для мебели; итальянские сушки из нержавеющей стали для посуды; системы сортировки отходов компании ELLETIPE (Италия); ручки фирмы BOSETTI MARELLA (Италия); современная система подсветки.

Предприятие «ЯВИД» — один из немногих производителей, комплектующих мебель выдвижными ящиками из массива дуба собственного производства. Ящики обеспечивают быстрый доступ ко всему содержимому и удобное хранение. Имея внушительные объемы, они обладают высокой нагрузочной способностью, легким и оригинальным дизайном. Оснащение таких ящиков современными направляющими полного выдвижения позволяет выполнять регулировку и быстрое снятие для уборки.

Предприятие «ЯВИД» использует петли Blum нового поко­ления со встроенными довод­чиками. Двери открываются мягко и бесшумно. Благодаря инновационным технологиям петли с простой независимой регулировкой, фасады становятся быстросъемными.

В уходящем году на выставке «Мебель-2017» фабрика продемонстрировала новую линейку мебели из коллекции в современном стиле с применением инновационных технологий. Новые функциональные шкафы, новые цвета и, конечно же, новые стилевые решения не могут оставить равнодушными.

Узнать подробности о специальных предложениях на мебель Yavid можно на сайте www.yavid.by.

В Новый год с новым интерь­е­ром, с новыми эмоциями и, конечно же, вместе с Yavid!

Yavid — мебель с душой

Вот уже более 25 лет мы создаем для вас мебель, оставляя в ней частичку своей души: кухни, спальни, гостиные, кабинетную мебель, библиотеки, прихожие, обеденные группы из ценных пород древесины на любой вкус. У нас вы можете приобрести мебель для жилого пространства в одном стиле и цвете. Благодаря сочетанию модульных программ и индивидуальных пожеланий мы способны создать неповторимые интерьеры, подходящие вашему стилю жизни.

Предприятие «ЯВИД» включает полный цикл переработки древесины. Используются новейшее оборудование известных производителей из Италии и Германии, качественные материалы и фурнитура ведущих мировых компаний. Соединение лучших традиций и современных технологий позволяет производить функциональную, качественную и стильную мебель — мебель нового поколения.