Домик для французской деревни

Вячеслав МИЦУРА

Шкловский завод газетной бумаги заключил крупный контракт на поставку каркасно­щитовых домов во Францию и в течение 2017 года планирует существенно загрузить производственные мощности своего филиала «Домостроение».

Контракт стоимостью 1,4 млн евро подписан 30 ноября в рам­ках I Белорусско-француз­ского межрегионального форума в Минске. Французский контрагент — компания SARL Logibat, специализирующаяся на застройке жилых поселков, — заказал поставку в следующем году 70 каркасно-щитовых домов отечественного производства, сообщили в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».

Шкловские производители деревянных домов рассчитывают на новые заказы в Европе. Фото БЕЛТА

Первые два дома из Шклова отправились во Францию еще в мае 2015 года. С этого времени по август 2016-го поставлено 33 дома и 4 гаража (на 12 парковочных мест) на общую сумму 480 тыс. евро.

«Производственные мощности позволяют нам изготовлять до 200 каркасно-щитовых домов в год, то есть и дальше расширять портфель заказов. С этой целью начали поставки на адрес еще двух французских контрагентов. После получения отзывов по качеству и срокам, думаю, у нас появятся еще контракты на 2017 год, помимо подписанного с Logibat», — рассказал корреспонденту «БР» заместитель директора по капитальному строительству РУП «Завод газетной бумаги» Алексей Молчанов.

По словам собеседника, сейчас компания SARL Logibat прорабатывает вопрос об открытии в Беларуси своего представительства, чтобы шкловское предприятие смогло получить разрешение на монтаж укрупненных конструкций при возведении деревянных домов во Франции. Цель — уйти от услуг субподрядных организаций из Польши, Румынии и других стран Европы и оставить в распоряжении белорусского предприятия больше добавленной стоимости.

Для литовского партнера — компании AV Projektai — изготовлено пять летних домов малого метража (от 20 до 40 кв. м), которые впоследствии также будут поставлены во Францию. Как ожидается, расширение поставок в этом сегменте позволит предприятию дополнительно загрузить собственную линию по производству клееного бруса.

Шкловская компания нацелена на поставку не только стеновых перекрытий, но и широкой гаммы используемых в деревянном домостроении комплектующих, в том числе погонажных изделий, половой доски, наружной обшивки и др.

Таким образом, с учетом расширения портфеля заказов в следующем году загрузка производственных мощностей может превысить 90 %, что, по оценке Алексея Молчанова, будет весьма достойным результатом.

В странах Европы растет спрос на экологически чистое деревянное жилье, что подталкивает к расширению географии поставок в ЕС. В среднесрочной перспективе филиал «Домостроение» ставит задачу выйти на емкий рынок Германии. «Через белорусское посольство в этой стране мы разослали коммерческие предложения, изучаем несколько потенциальных контрагентов. В следующем году планируем организовать ряд производственных совещаний и провести переговоры по поводу поставок на немецкий рынок», — добавил Алексей Молчанов.

Представитель шкловского предприятия констатировал определенные бюрократические препоны на немецком рынке, в том числе необходимость получать разного рода разрешения на уровне земельных ведомств. Впрочем, одновременно собеседник выразил надежду на то, что требования технического законодательства Германии будут успешно выполнены.

Как показывают расчеты, ценовая конъюнктура и контрактные условия должны обеспечить не менее чем 10-процентную рентабельность продаж. Установить более высокие цены с увеличенной маржинальностью не позволяет жесткая конкуренция на рынке Западной Европы. В таких условиях на предприятии делают ставку на эффект масштаба, когда рост объемов производства снижает удельные затраты на единицу продукции и обеспечивает достаточный для устойчивого развития объем выручки и прибыли.