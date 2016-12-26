Домик для французской деревни

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Шкловский завод газетной бумаги заключил крупный контракт на поставку каркаснощитовых домов во Францию и в течение 2017 года планирует существенно загрузить производственные мощности своего филиала «Домостроение».
Контракт стоимостью 1,4 млн евро подписан 30 ноября в рамках I Белорусско-французского межрегионального форума в Минске. Французский контрагент — компания SARL Logibat, специализирующаяся на застройке жилых поселков, — заказал поставку в следующем году 70 каркасно-щитовых домов отечественного производства, сообщили в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».
Первые два дома из Шклова отправились во Францию еще в мае 2015 года. С этого времени по август 2016-го поставлено 33 дома и 4 гаража (на 12 парковочных мест) на общую сумму 480 тыс. евро.
«Производственные мощности позволяют нам изготовлять до 200 каркасно-щитовых домов в год, то есть и дальше расширять портфель заказов. С этой целью начали поставки на адрес еще двух французских контрагентов. После получения отзывов по качеству и срокам, думаю, у нас появятся еще контракты на 2017 год, помимо подписанного с Logibat», — рассказал корреспонденту «БР» заместитель директора по капитальному строительству РУП «Завод газетной бумаги» Алексей Молчанов.
По словам собеседника, сейчас компания SARL Logibat прорабатывает вопрос об открытии в Беларуси своего представительства, чтобы шкловское предприятие смогло получить разрешение на монтаж укрупненных конструкций при возведении деревянных домов во Франции. Цель — уйти от услуг субподрядных организаций из Польши, Румынии и других стран Европы и оставить в распоряжении белорусского предприятия больше добавленной стоимости.
Для литовского партнера — компании AV Projektai — изготовлено пять летних домов малого метража (от 20 до 40 кв. м), которые впоследствии также будут поставлены во Францию. Как ожидается, расширение поставок в этом сегменте позволит предприятию дополнительно загрузить собственную линию по производству клееного бруса.
Шкловская компания нацелена на поставку не только стеновых перекрытий, но и широкой гаммы используемых в деревянном домостроении комплектующих, в том числе погонажных изделий, половой доски, наружной обшивки и др.
Таким образом, с учетом расширения портфеля заказов в следующем году загрузка производственных мощностей может превысить 90 %, что, по оценке Алексея Молчанова, будет весьма достойным результатом.
В странах Европы растет спрос на экологически чистое деревянное жилье, что подталкивает к расширению географии поставок в ЕС. В среднесрочной перспективе филиал «Домостроение» ставит задачу выйти на емкий рынок Германии. «Через белорусское посольство в этой стране мы разослали коммерческие предложения, изучаем несколько потенциальных контрагентов. В следующем году планируем организовать ряд производственных совещаний и провести переговоры по поводу поставок на немецкий рынок», — добавил Алексей Молчанов.
Представитель шкловского предприятия констатировал определенные бюрократические препоны на немецком рынке, в том числе необходимость получать разного рода разрешения на уровне земельных ведомств. Впрочем, одновременно собеседник выразил надежду на то, что требования технического законодательства Германии будут успешно выполнены.Как показывают расчеты, ценовая конъюнктура и контрактные условия должны обеспечить не менее чем 10-процентную рентабельность продаж. Установить более высокие цены с увеличенной маржинальностью не позволяет жесткая конкуренция на рынке Западной Европы. В таких условиях на предприятии делают ставку на эффект масштаба, когда рост объемов производства снижает удельные затраты на единицу продукции и обеспечивает достаточный для устойчивого развития объем выручки и прибыли.
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