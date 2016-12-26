С прицелом на новые рынки

Валерий Алексеев

Окончательные экспортные итоги года подведут только в феврале, однако уже сейчас можно сказать, каким был 2016 год для основных позиций и направлений экспорта, а также оценить перспективы.

Нефть и нефтепродукты

Беларусь добывает небольшое количество нефти. Вся она экспортируется в Европу, в основном в Германию. Зато два белорусских НПЗ могут переработать около 24 млн т нефти в год и произвести сравнимое количество нефтепродуктов. Экспорт «нефтянки» является важным источником поступлений валюты в страну в целом и в бюджет в частности.

В начале года котировки черного золота снизились до исторических минимумов. Цена фьючерса на нефть марки Brent падала до 30 долларов/баррель. Впоследствии котировки начали восстанавливаться, а после того как осенью ОПЕК смогла договориться о сокращении добычи и в начале зимы оформить намерения в реальное соглашение, цена барреля закрепилась на уровне выше 50 долларов. Однако средняя цена в 2016 году будет ниже, чем в 2015-м.

Негативное влияние на нефтяной экспорт оказало и сокращение поставок российского сырья на белорусские НПЗ. В январе — октябре наша страна поставила за рубеж 1349 тыс. т сырой нефти и выручила за нее почти 381,7 млн долларов. Поставки в натуральном выражении увеличились на 0,2 %, в стоимостном уменьшились на 24,6 %, следовательно, в январе — октябре Беларусь недополучила 124,8 млн долларов.

Потери от экспорта нефтепродуктов еще весомее. За десять месяцев он сократился в натуральном выражении на 15,4 %, до 11,6 млн т, а в стоимостном — на 38,5 %. Выручка уменьшилась на 2,2 млрд долларов. Можно ожидать, что суммарные «потери» составят более 2,5 млрд долларов.

Перспективы на следующий год выглядят не так плохо, особенно если удастся обеспечить поставки сырья под полную загрузку НПЗ.

Удобрения

Калийные удобрения являются второй важной статьей. За десять месяцев 2016 года наша страна экспортировала 4,5 млн т удобрений в пересчете на калий, что на 7,8 % меньше, чем год назад. В стоимостном выражении поставки просели на 31,2 %, до 1,65 млрд долларов.

Беларусь уже недосчиталась 750 млн долларов поступлений только от продажи калийных удобрений. До конца года эта сумма может увеличиться. Контракты, весной — летом заключенные «Белорусской калийной компанией», возможно, позволят поставить за рубеж не меньше удобрений, чем в 2015-м, но их цена будет ниже, ведь она упала и на мировом рынке.

За десять месяцев 2016 года экспорт азотных удобрений уменьшился еще почти на 100 млн долларов. Всего было вывезено 296,7 тыс. т в пересчете на азот, что принесло 126,8 млн долларов. В стоимостном выражении экспорт упал на 42,6 %, в натуральном — на 21,1 %.

Лишь поставки смешанных минеральных удобрений увеличились на 13,1 % по сравнению с прошлым годом, до 744 тыс. т, а в стоимостном практически не уменьшились (-0,4 %).

В итоге в 2016 году Беларусь может не досчитаться на рынке удобрений 0,9—1 млрд долларов экспортной выручки.

Перспективы на 2017 год также не самые радужные. Объемы поставок калия могут увеличиться. Конкурентоспособность азотных удобрений во многом зависит от цены газа, а это еще один «подвешенный» вопрос. Существенного роста цен на удобрения на мировом рынке пока не ожидается.

Молоко

Молочному экспорту в нашей стране уделяется много внимания, хотя он и не приносит столько денег, как нефть или удобрения. В 2014—2015 годах на мировом молочном рынке наблюдалось падение цен. Оно продолжалось и в начале 2016-го. Падение молочных котировок было самым быстрым и самым серьезным в XXI веке. Впрочем, уже с конца лета рынок начал активно восстанавливаться.

Сейчас цены на молокопродукцию растут быстрее, чем ожидалось, поэтому можно прогнозировать коррекцию и замедление темпов, но, к счастью, они уже достигли весьма комфортного для переработчиков уровня.

Увеличение экспортной выручки за десять месяцев 2016 года отмечается уже практически по всем позициям, за исключением сухих продуктов, которые просели и по объемам, и по поступлениям. Отчасти это связано с переориентацией отечественных переработчиков на выпуск более выгодных сыра, масла, а также продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В январе — октябре 2016 года экспорт «молочки» в стоимостном выражении достиг 1,477 млрд долларов. В аналогичном периоде 2015-го он составил 1,465 млрд долларов. Всего за прошлый год было поставлено продукции на 1,7 млрд долларов. В 2016-м объемы экспорта могут превысить прошлогодние на 50—150 млн долларов.

В числе других экспортных итогов года можно отметить активный рост поставок карьерной техники (см. «БР», № 47 от 17 декабря), обусловленный восстановлением в добывающей промышленности после стабилизации рынка сырья, а также выход Украины на второе место среди экспортных рынков. В 2016-м именно украинский рынок поглотил значительное количество белорусских нефтепродуктов, удобрений и самоходной техники.