В 2016 году потребительские цены выросли на 11,8%

Алексей Иванов

Белстат опубликовал данные об изменении потребительских цен.

В декабре 2016 года индекс потребительских цен вырос на 0,5%, в том числе на 1% выросли цены на продовольствие, на 1,1% - на услуги. Цены на непродовольственные товары даже снизились на 0,6%.

В целом в 2016 году индекс потребительских цен вырос на 11,8% по сравнению с 2015. Целевой показатель инфляции на прошлый год составлял 12%.

Цены на продовольствие в 2016 году были выше на 10,4%, чем в 2015-м, на непродовольственные товары – на 9,4%, а на услуги – на 19,7% выше. Более высокие темпы роста цен на услуги обусловлены повышением тарифов ЖКХ, появлением новых жилищно-коммунальных услуг, а также введением НДС на услуги связи.

Целевой показатель инфляции на 2017 год установлен на уровне 9%.