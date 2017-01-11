Минфин утвердил среднесрочную бюджетную стратегию

Алексей Иванов

Она утверждена постановлением Совмина №1094 от 28 декабря 2016 года.

Среднесрочная стратегия охватывает период на 2017-19 годы. Реализация стратегии предполагается сбалансированность республиканского и местного бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита. Предусматривается своевременная и полная выплата по госдолгу.

Республиканский бюджет будет формироваться с профицитом, который должен составлять не менее 25% от размера погашения госдолга в финансовом году.

При формировании местных бюджетов не допускается дефицита.

Налоговая нагрузка на экономику не должна превышать 26% от ВВП. Нормативы отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней фиксируются сна три года.

В рамках финансового программы в 2017 году ВВП Беларусьи должен составил 109,4 млрд рублей, или вырасти на 0,2% к прошлому оду, в 2018 году он увеличится на 1,4% до 123,8 млрд. а в 2019-м еще на 2,2% до 136,9 млрд рублей.

Потребительские цены в начавшемся году должны вырасти не более чем на 12,9%, в следующем инфляцию планируется замедлить до 9%, а в дальнейшем в 2019-м – до 7,3%.

Средний размер ставки рефинансирования на этот год запланирован на уровне 17%, на следующий – 14%, на 2019-й – 12%.

Курс доллара США в 2019 году должен составить 2,2452 на конце года. В декабре 2018-го он должен стоит 2,2267. К концу 2017-го Минфин планирует рост доллара до 2,2114 рубля. При этом в плане предполагается что нефть вырастет с 35 долларов за баррель в этом году до 50 долларов за баррель в 2019 года.

Экспорт должен вырасти на 1% в 2017 году, на 11,9% - в следующем и на 10,3% в 2019.

Отношение госдолга к ВВП планируется удерживать на уровне 45%.

Расходы республиканского бюджета на 2017 планируется на уровне 16,74 млн. рублей, в следующем – 18,56 млрд, а в 2019-м – 20,14 млрд. Около трети расходов бюджета будут направляться на реализацию госпрограмм.