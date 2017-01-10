О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»

Вторник
10 января 2017
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№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
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48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.
Подробное описание требований к системе предоставляется по письменному запросу.
Система, внедряемая в деятельность микрофинансовых организаций, должна отвечать следующим требованиям:1. Многоуровневая система авторизации пользователя (не менее 2 уровней защиты).
Дополнительные требования:1. Система должна устанавливаться на централизованный сервер микрофинансовых организаций (либо удаленный сервер).
Требования к исполнителю: наличие опыта (не менее 5 лет) успешных внедрений автоматизированных систем управления в области экономики и финансов.
Оплата: после выполнения работ и приемки Заказчиком.
Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.
Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.
Срок выполнения работ: не позднее 30 июня 2017 г.
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Коммерческое предложение необходимо предоставить на оказание вышеуказанных услуг не позднее 22 января 2017 г. в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».
Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by
21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
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