О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций

Подробное описание требований к системе предоставляется по письменному запросу.

Система, внедряемая в деятельность микрофинансовых организаций, должна отвечать следующим требованиям:

1. Многоуровневая система авторизации пользователя (не менее 2 уровней защиты).2. Разделение информации по уровням доступа.3. Регистрация договоров в хронологической последовательности, начисление процентов в разрезе каждого договора, печать выписок по каждому договору по требованию заемщика/займодавца на текущую дату, на дату в прошлом, за период.4. Система учета взаимодействия с заемщиком, включая возможность учета телефонных звонков и смс-сообщений, а также системой коммуникации между работниками микрофинансовых организаций.5. Формирование отчетности микрофинансовых организаций, статистики, позволяющей оценить качество портфеля микрозаймов и эффективность работников, занимающихся выдачей микрозаймов.

Дополнительные требования:

1. Система должна устанавливаться на централизованный сервер микрофинансовых организаций (либо удаленный сервер).2. Система должна быть работоспособна 24 часа 7 дней в неделю.3. Система должна иметь возможность изменения процессов и настроек других компонентов системы без использования программистов и специализированных языков программирования.4. Система должна иметь возможность импорта/экспорта данных с системой 1С: Бухгалтерия, Клиент-банк.5. Количество единовременных подключений пользователей, включая удаленные офисы: 10.6. Система должна иметь возможность закрытия баланса с определенной периодичностью (1С: Бухгалтерия и данные системы).7. Система должна включать модуль, где фиксируются все ручные вводы/корректировки информации (с какого рабочего места, под каким логином и паролем).

Требования к исполнителю: наличие опыта (не менее 5 лет) успешных внедрений автоматизированных систем управления в области экономики и финансов.

Оплата: после выполнения работ и приемки Заказчиком.

Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.

Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.

Срок выполнения работ: не позднее 30 июня 2017 г.

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Коммерческое предложение необходимо предоставить на оказание вышеуказанных услуг не позднее 22 января 2017 г. в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».

Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by