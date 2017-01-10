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Выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»: поиск эффективных решений в строительной отрасли

48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.

21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»

Организаторы: НВЦ «БелЭкспо», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерство промышленности Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Мингорисполком и др.

Цели и задачи выставки-форума:

  • поиск эффективных решений для развития строительной отрасли;
  • формирование новых контактов и возможностей для взаимовыгодного сотрудничества;
  • получение актуальной информации от отечественных и зарубежных производителей и авторитетных экспертов о современных строительных материалах, технологиях, услугах

Тематические разделы выставки-форума:

  • современные технологии проектирования, строительства, ремонта и отделки
  • быстровозводимые здания и сооружения
  • бетон и железобетонные изделия, сухие строительные смеси
  • камень искусственный и натуральный, древесные материалы, кирпич
  • кровля, кровельные материалы
  • опалубка, строительное и промышленное оборудование
  • гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы
  • лестницы, металлоконструкции
  • тротуарная и керамическая плитка
  • лакокрасочные материалы, строительная химия
  • стеновые и отделочные материалы, напольные покрытия
  • окна, двери, ворота
  • профессиональный, бытовой инструмент
  • электрооборудование, средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа
  • светотехническое оборудование
  • дорожная и строительная техника
  • системы тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения и канализации;
  • системы очистки воды; вентиляции и кондиционирования;
  • теплоэнергетическое оборудование, котлы, теплообменники, насосы и др.

Салоны:«Малоэтажное строительство»,«Кровля и фасад»,«Отделочные материалы и декор»

В ходе 4-дневного форума состоятся «круглые столы», конференции, семинары, презентации и т.д. Пройдет Контактно-кооперационная биржа с участием белорусских и зарубежных компаний.

IV Деловой форум профессионалов строительной отрасли «Строительный рынок Республики Беларусь: проблемы и перспективы» (21-24.03.2017):

  • Приоритеты развития архитектурно-строительной сферы на период 2016-2020 г.г.
  • Новые нормативные правовые акты и документы, вступающие в силу в новом году
  • Привлечение прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в отрасль
  • Экспорт строительной продукции и услуг в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья
  • Крупные проекты в строительной сфере Беларуси в сотрудничестве с Россией, Китаем, странами ЕС и Ближнего Востока, международными финансовыми учреждениями и др.
  • «Точки роста» в строительстве и смежных отраслях, в которых реализуются значимые инвестиционно-строительные проекты и госпрограммы
  • Автоматизация процессов в строительстве и производстве строительной продукции
  • Программа жилищного строительства в Республике Беларусь.

Приглашаем к участию в XX международной специализированной
выставке-форуме «СТРОЙЭКСПО-2017»!

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21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»

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