Выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»: поиск эффективных решений в строительной отрасли

Вторник
10 января 2017
17:04
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9597
EUR 2.065
RUB .032723
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.
Организаторы: НВЦ «БелЭкспо», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерство промышленности Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Мингорисполком и др.
Цели и задачи выставки-форума:
Тематические разделы выставки-форума:
Салоны:«Малоэтажное строительство»,«Кровля и фасад»,«Отделочные материалы и декор»
В ходе 4-дневного форума состоятся «круглые столы», конференции, семинары, презентации и т.д. Пройдет Контактно-кооперационная биржа с участием белорусских и зарубежных компаний.
IV Деловой форум профессионалов строительной отрасли «Строительный рынок Республики Беларусь: проблемы и перспективы» (21-24.03.2017):
Приглашаем к участию в XX международной специализированной
выставке-форуме «СТРОЙЭКСПО-2017»!
21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения