О предоставлении коммерческого предложения для РМЦ

Понедельник
9 января 2017
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№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
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48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“, реализуемому Республиканским Микрофинансовым Центром (Беларусь) при поддержке USAID (далее – Проект) требуется постоянно осуществлять в 2017 г. организацию и проведение обучающих семинаров с консультациями в Брестской и Минской области на следующих условиях:
Тема семинара: «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса»
Длительность: 16 академических часов.
Организатор семинара организует и проводит семинар для самостоятельно собранной им группы участников.
Участники семинара: не менее 15 человек, сельские жители населенных пунктов до 20 000 человек Республики Беларусь, относящиеся к следующим категориям:
Оплата: После успешного выполнения работ согласно акту. Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.
Место выполнения работ: Республика Беларусь
Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),
220034, г. Минск, ул. Чапаева, 3, к. 235; УНП 191114508.
Прошу предоставлять в 2017 г. коммерческие предложения на оказание вышеуказанных услуг, включая программу, место и даты проведения семинаров, информацию о преподавателях и предыдущем опыте организации в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».
Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
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