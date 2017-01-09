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О предоставлении коммерческого предложения

48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“, реализуемому Республиканским Микрофинансовым Центром (Беларусь) при поддержке USAID  (далее – Проект) требуется постоянно осуществлять в 2017 г. организацию и проведение обучающих семинаров с консультациями в Брестской и Минской области на следующих условиях:

Тема семинара: «Основы предпринимательства и разработка бизнес-идей в сельской местности»

Длительность: 8 академических часов.

Организатор семинара организует и проводит семинар для самостоятельно собранной им группы участников.

Участники семинара: не менее 15 человек, сельские жители населенных пунктов до 20 000 человек Республики Беларусь, относящиеся к следующим категориям:

  • владельцы личного подсобного хозяйства с продажей продукции;
  • ремесленники;
  • субъекты агроэкотуризма или члены семьи;
  • фермеры или члены семьи фермера;
  • индивидуальные предприниматели, члены семьи или работники ИП;
  • владельцы, члены семьи или работники микропредприятия с численностью персонала до 10 чел.

Оплата: После успешного выполнения работ согласно акту. Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.

Место выполнения работ: Республика Беларусь

Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),

220034, г. Минск, ул. Чапаева, 3, к. 235; УНП 191114508.

Прошу предоставлять в 2017 г. коммерческие предложения на оказание вышеуказанных услуг, включая программу, место и даты проведения семинаров, информацию о преподавателях и предыдущем опыте организации, в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».

Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by

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Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

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