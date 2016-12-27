Конференция «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ»

Образовательный центр «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист» 15 декабря 2016 г. в рамках проекта «Защита интересов кредиторов» провели уже третью конференцию для юридического и бизнес-сообщества на тему «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ».

Конференция была посвящена выбору модели работы на экспорт, построению договорных схем, соотношению норм законодательства о валютном регулировании страны-контрагента и Республики Беларусь при совершении сделок между их организациями, взысканию задолженности и исполнению решений судов за рубежом.

На конференции были раскрыты разные вопросы от заключения внешнеэкономических договоров и выбора модели работы на экспорт до исполнения внешнеторгового договора, в том числе взыскания дебиторской задолженности и исполнения судебных решений в таких странах, как РФ, Казахстан, Латвия, Украина, Польша.

Главными темами конференции стали:

Правила заключения внешнеторговых договоров.

Построение договорных схем взаимодействия с иностранными контрагентами из РФ, Прибалтики и стран СНГ.

Соотношение норм законодательства о валютном регулировании страны-контрагента и Республики Беларусь.

Исполнение обязательств по сделкам с участием нерезидентов.

Расчеты. Авансовые платежи. Перемена лиц в обязательстве.

Практические аспекты продления ВТО.

Практика взыскания дебиторской задолженности за рубежом.

Основные виды производств в арбитражном суде.

Практика исполнения решений судов за рубежом.

Практика привлечения к ответственности белорусских субъектов хозяйствования за нарушение порядка осуществления ВТО.

В конференции приняли участие около 100 человек: ведущие юрисконсульты и главные бухгалтера, начальники отделов продаж и юридических отделов, заместители директора и директора ведущих компаний Республики Беларусь.





Конференция «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ» стала отличным способом распространения передовых рабочих практик, лучших наработок взаимодействия с иностранными контрагентами и обмена опытом, а также выступила прекрасной платформой для получения знаний, общения с коллегами и приятного времяпрепровождения.

Партнерскую поддержку оказали: Юридическая фирма Sorainen, Юридическая фирма REVERA, Адвокатское бюро «ВМП Власова, Михель и партнеры», Адвокатское бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ».

Региональными партнерами конференции выступили: латышский офис Sorainen (Латвия), украинский офис юридической фирмы «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» (Украина), Международная юридическая фирма «Халас и партнеры» (Польша), юридическая фирма «ГРАТА» (Казахстан), ООО «ЮрпартнерЪ» (РФ).

Спикеры и эксперты конференции: представители адвокатских бюро и юридических компаний, представители Генеральной прокуратуры и Национального Банка Республики Беларусь, руководители юридических служб – победителей конкурса «Лучшие юридические департаменты Беларуси – 2015» поделились бесценным опытом заключения, исполнения внешнеторговых договоров, взыскания дебиторской задолженности и исполнения судебных решений за рубежом, интересной практикой взаимодействия с иностранными контрагентами России, Украины, Польши, Казахстана и Латвии.

Работа первого блока «Внешнеторговые договоры: схемы работы с иностранными контрагентами» началась с доклада Марины Головницкой, юриста белорусского офиса Sorainen, на тему: «Топ-7 ошибок при разработке и заключении внешнеэкономических договоров»:

«Ошибки при разработке и заключении внешнеэкономических договоров:

проверка контрагента;

проверка полномочий подписанта;

существенные условия;

форс-мажор;

разрешение споров;

превалирующая языковая версия;

техника работы с документами».

В дискуссионной панели «Выбор моделей работы на экспорт: прямые контракты, представительство, юридическое лицо. Построение договорных схем. Обеспечение обязательств, выбор судебных процедур» региональные эксперты рассказали, как лучше всего белорусскому субъекту хозяйствования выйти на рынок другой страны: насколько сложно открыть представительство иди юридическое лицо, может ли представительство заключать контракты, какие за этим стоят расходы, какие режимы налогообложения могут иметь место и т.д.

Завершилась работа блока блиц-сессией, посвященной выбору валюты платежа, порядка и условий расчетов с конкретными странами-контрагентами.

Второй блок конференции, посвященный исполнению обязательств, расчетам и валютному контролю, стартовал с доклада Дениса Богданова, руководителя практики строительства и недвижимости юридической фирмы REVERA, на тему «Проблемные аспекты исполнения обязательств по сделкам с участием нерезидентов». Д. Богданов рассказал о прекращении обязательств путем перемены лиц в обязательстве, зачета встречных однородных требований, прощения долга, перевода долга и др.:

В рамках блиц-сессии «Расчеты. Авансовые платежи. Договор мены. Зачеты. Перемена лиц в обязательстве» Райво Раудзепс, старший юрист латышского офиса Sorainen (Латвия) отметил следующие:

«Договаривающиеся стороны в соответствии с латвийским законодательством могут договориться о способе оплаты, к примеру:

Предоплата: если иначе не оговорено в договоре, то право собственности на товар будет передан после того, как товар будет передан покупателю и полная оплата за него получена. Отсрочка платежа: если иначе не оговорено в договоре, то право собственности на товар будет передано после того, как товар будет передан покупателю. Бартер при расчетах во внешнеэкономической деятельности разрешен. В латвийской практике чаще всего используются денежные переводы, зачеты, аккредитив».

В рамках третьего блока «Взыскание долгов в судебном порядке» Константин Михель, управляющий партнер Адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и партнеры», выступил с докладом «Взыскание задолженности в РФ. Основные виды производств в арбитражном суде: исковое производство, упрощенное производство, приказное производство. Рекомендации по выбору оптимальной формы обращения в арбитражный суд»:

В своем докладе «Судимся в иностранных юрисдикциях: обзор процедур в государственных и третейских судах Балтии, Польши и Украины» Александр Храпуцкий, партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», отметил:

«На стадии заключения внешнеэкономического договора только небольшой процент компаний осознанно подходит к выбору органа, который будет рассматривать возникающие в будущем споры. Большинство же прибегает к положениям о рассмотрении спора непосредственно тогда, когда такой спор возникает».

В рамках дискуссионной панели «Экономика судебного разбирательства: когда нет смысла идти в суд» юристы и адвокаты России, Польши и Балтии рассказали, когда целесообразно взыскивать задолженность, а когда выгоднее о ней «забыть».

Завершил работу конференции четвертый блок, посвященный принудительному исполнению решений за рубежом и работе с имуществом должника, в рамках которого Александр Храпуцкий, партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», в докладе «Практические аспекты признания решений за рубежом» описал правовое регулирование, а также порядок признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений в Латвии, России и Украине.

В блиц-сессиях, посвященных практике взыскания дебиторской задолженности и исполнению решений судов за рубежом, эксперты рассказали об обеспечительных мерах, практических аспектах вынесения решений, отказах в признании решений, а также осветили вопросы работы по принудительному исполнению: к кому обращаться, какие методы эффективны, какие есть особенности признания и приведения в исполнение иностранных решений.

Алия Жумекенова, старший юрист юридической фирмы «ГРАТА» (Казахстан):

«До 1 января 2016 года, по старому ГПК Казахстана, в отсутствие определенного международного соглашения о взаимной юридической помощи, казахстанские суды не признавали судебные решения иностранных судов.

Новым ГПК (с 1 января 2016 г.) решения, постановления и приказы иностранных судов, в том числе иностранных арбитражных судов признаются и приводятся в исполнение казахстанскими судами, если признание и приведение в силу таких актов предусмотрено законодательством и(или) международным соглашением, ратифицированным Казахстаном, либо по принципу взаимности.

Принцип взаимности введен в качестве самостоятельного основания для исполнения решения иностранного суда. Данное положение вызывает определенные вопросы, и на практике мы пока не встречали наглядного примера исполнения решения иностранного суда по данному основанию, но отмечаем, что ныне такое основание существует».

А уже в январе Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет серию семинаров в рамках специального проекта «Готовимся к проверке»!

Ознакомиться с программой мероприятий и зарегистрироваться Вы можете по ссылке http://profint.by/obrazovatelnie-meropriyatiya/ или по телефонам (017) 261 69 03, 261 67 58, (025) 7 999 882.