ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЕ

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26 декабря 2016
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24 декабря - 14 января 2016 г.
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48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.
Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Старовиленская, 131
Повторные публичные торги в электронной форме (далее — электронные торги) будут проведены 10 января 2017 г. в 9 часов 00 минут на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY, окончание — 10 января 2017 г. в 17 часов 00 минут. Информация о проведении первых торгов по продаже вышеуказанного имущества была опубликована в газете «Белорусы и рынок» от 22.10.2016.
Организатор торгов: ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ», 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, каб. 27. Руководитель организатора электронных торгов — Андреев Михаил Васильевич; тел. (8017) 298-53-53; (8029) 338-33-43, WWW.BELTORGI.BY.
Продавец: открытое акционерное общество «Алеся» в лице директора Радюк Татьяны Александровны, тел. (8017) 334-36-84.
Для участия в торгах необходимо:
Æ в срок по 10 января 2017 г. перечислить задаток по выбранному лоту. Расчетный счет для перечисления задатка 3012012701002 в ЗАО «Идея Банк», код 755, УНП 191113330, получатель — ЗАО «Белреализация»;
Æ далее подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY;
Æ направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы на адрес: marketing@zalog.by (подробнее — в информации о лоте на сайте WWW.BELTORGI.BY).
Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие в электронных торгах. Задаток вносится за каждый лот.
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат на организацию и проведение торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения на основании представленного организатором торгов извещения о возмещении затрат (подробнее на WWW.BELTORGI.BY).
В ходе электронных торгов любой допущенный к торгам участник имеет право на новое ценовое предложение (далее — ставка) посредством его повышения на установленный в объявлении шаг.
Все ставки участников и время их поступления находятся в открытом доступе для участников электронной площадки.
Если несколько участников объявят одинаковые ставки, при помощи программных и технических средств учитывается ставка одного участника, сделанная раньше других.
Участник не имеет права делать новую ставку, если предыдущая ставка объявлена им же, а также ставку, равную нулю.
Если на электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, на электронной торговой площадке отображаются информация об этом и начальная цена предмета электронных торгов.
Победителем электронных торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Непредставление организатору торгов в течение пятидневного срока, установленного законодательством для возвращения задатка, письменного согласия о приобретении предмета торгов претендентом на покупку расценивается организатором торгов как отказ претендента на покупку от приобретения предмета торгов.
Победителю электронных торгов в течение одного дня на адрес эл. почты направляются извещение о возмещении затрат на организацию и проведение торгов, акт о проведенных торгах, а также для подписания протокол о результатах торгов.
После возмещения победителем торгов фактических затрат на организацию и проведение электронных торгов между продавцом и победителем электронных торгов в течение пяти банковских дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи предмета торгов. Победитель торгов либо претендент на покупку обязан оплатить собственнику предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи. Продажа имущества производится по фактическому состоянию без дополнительных условий.
Открытое акционерное общество «Алеся», УНП 100619249
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
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