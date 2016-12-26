ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЕ

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»

Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Старовиленская, 131

Повторные публичные торги в электронной форме (далее — электронные торги) будут проведены 10 января 2017 г. в 9 часов 00 минут на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY, окончание — 10 января 2017 г. в 17 часов 00 минут. Информация о проведении первых торгов по продаже вышеуказанного имущества была опубликована в газете «Белорусы и рынок» от 22.10.2016.

Организатор торгов: ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ», 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, каб. 27. Руководитель организатора электронных торгов — Андреев Михаил Васильевич; тел. (8017) 298-53-53; (8029) 338-33-43, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: открытое акционерное общество «Алеся» в лице директора Радюк Татьяны Александровны, тел. (8017) 334-36-84.

Для участия в торгах необходимо:

Æ в срок по 10 января 2017 г. перечислить задаток по выбранному лоту. Расчет­ный счет для перечисления задатка 3012012701002 в ЗАО «Идея Банк», код 755, УНП 191113330, получатель — ЗАО «Белреализация»;

Æ далее подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY;

Æ направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы на адрес: marketing@zalog.by (подробнее — в информации о лоте на сайте WWW.BELTORGI.BY).

Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие в электронных торгах. Задаток вносится за каждый лот.

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат на организацию и проведение торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения на основании представленного организатором торгов извещения о возмещении затрат (подробнее на WWW.BELTORGI.BY).

В ходе электронных торгов любой допущенный к торгам участник имеет право на новое ценовое предложение (далее — ставка) посредством его повышения на установленный в объявлении шаг.

Все ставки участников и время их поступления находятся в открытом доступе для участников электронной площадки.

Если несколько участников объявят одинаковые ставки, при помощи программных и технических средств учитывается ставка одного участника, сделанная раньше других.

Участник не имеет права делать новую ставку, если предыдущая ставка объявлена им же, а также ставку, равную нулю.

Если на электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, на электронной торговой площадке отображаются информация об этом и начальная цена предмета электронных торгов.

Победителем электронных торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Непредставление организатору торгов в течение пятидневного срока, установленного законодательством для возвращения задатка, письменного согласия о приобретении предмета торгов претендентом на покупку расценивается организатором торгов как отказ претендента на покупку от приобретения предмета торгов.

Победителю электронных торгов в течение одного дня на адрес эл. почты направляются извещение о возмещении затрат на организацию и проведение торгов, акт о проведенных торгах, а также для подписания протокол о результатах торгов.

После возмещения победителем торгов фактических затрат на организацию и проведение электронных торгов между продавцом и победителем электронных торгов в течение пяти банковских дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи предмета торгов. Победитель торгов либо претендент на покупку обязан оплатить собственнику предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи. Продажа имущества производится по фактическому состоянию без дополнительных условий.

Открытое акционерное общество «Алеся», УНП 100619249