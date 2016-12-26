Кризис кризисом, а тянуться вверх надо

В уходящем году Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге информационного развития и стала лидером в СНГ. При всей условности рейтингов новость приятная. Однако не будем забывать, что средние показатели этих индексов растут постоянно, то есть прогресс несет вперед всех, и мы движемся в общем потоке лишь чуть быстрее или чуть медленнее плывущих рядом.

Кроме того, рейтинг, составляемый Международным союзом электросвязи, отражает степень информатизации страны преимущественно на уровне конечных потребителей. В стратегическом же плане важнее степень проникновения IT­технологий в производство и экономику в целом. Например, много ли отечественных предприятий занимается разработкой новых моделей с помощью систем автоматизированного проектирования полного цикла? Какова доля продукции, выпущенной на заводах­автоматах? Вот вопросы, ответы на которые более важны.

В этом плане не может не радовать очередной успех белорусских айтишников: принято решение, что разработанная компанией «БелХардГруп» база­справочник химических соединений и семейство совместимых с ней IT­продуктов станут фундаментом европейской системы борьбы с оборотом запрещенных веществ. С точки зрения имиджа страны такие вещи стоят дорого.

Радует и быстрый рост компьютеризации всевозможных каналов взаимодействия граждан и организаций. Так, хитом уходящего года стали новые решения в сфере использования чат­ботов — программ, отвечающих на текстовые сообщения клиентов. Самые передовые разработки запустили корпорации Facebook и Google, но и пользователей мессенджеров в Беларуси есть с чем поздравить: теперь в рамках приложения они могут совершать платежи, уверенно перемещаться по лабиринтам больших сайтов, пользоваться услугами гида на выбранном языке.

Мировой IT­рынок демонстрирует рост, причем практически во всех сегментах. Внушающие оптимизм тенденции появились даже в секторе персональных компьютеров, положение в котором в течение нескольких последних лет только ухудшалось. Само собой, растет рынок смартфонов, больше стало продаваться ноутбуков и комплектующих. Продолжает падать, причем быстрыми темпами, только реализация планшетов. Похоже, это уже неизбежно: быстро ставший популярным форм­фактор оказался недостаточно практичным.

Неизбежностью является и рост угроз, которые несет нам технический прогресс. В частности, становится сказкой и одновременно воспоминанием тайна личной жизни. Тут и там принимаются законы, обязывающие операторов связи в течение длительного времени хранить запись каждого телефонного разговора, каждое письмо и каждый пересылаемый файл. Делается это для нужд спецслужб, но все равно приятного мало.

Да ладно спецслужбы! Сегодня любой нехороший, но умелый человек может отслеживать ваши перемещения, копаться в вашем компьютере, подслушивать звучащие в комнате разговоры. Все это теперь возможно благодаря красивым и умным гаджетам, которые уже давно стали больше чем помощниками — неотъемлемой частью нашей жизни. Увы, за все надо платить. Вместе с тем не следует оставлять попыток изменить в лучшую сторону баланс между плюсами и минусами научно­технического прогресса.