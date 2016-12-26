Кризис кризисом, а тянуться вверх надо

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Кроме того, рейтинг, составляемый Международным союзом электросвязи, отражает степень информатизации страны преимущественно на уровне конечных потребителей. В стратегическом же плане важнее степень проникновения ITтехнологий в производство и экономику в целом. Например, много ли отечественных предприятий занимается разработкой новых моделей с помощью систем автоматизированного проектирования полного цикла? Какова доля продукции, выпущенной на заводахавтоматах? Вот вопросы, ответы на которые более важны.
В этом плане не может не радовать очередной успех белорусских айтишников: принято решение, что разработанная компанией «БелХардГруп» базасправочник химических соединений и семейство совместимых с ней ITпродуктов станут фундаментом европейской системы борьбы с оборотом запрещенных веществ. С точки зрения имиджа страны такие вещи стоят дорого.
Радует и быстрый рост компьютеризации всевозможных каналов взаимодействия граждан и организаций. Так, хитом уходящего года стали новые решения в сфере использования чатботов — программ, отвечающих на текстовые сообщения клиентов. Самые передовые разработки запустили корпорации Facebook и Google, но и пользователей мессенджеров в Беларуси есть с чем поздравить: теперь в рамках приложения они могут совершать платежи, уверенно перемещаться по лабиринтам больших сайтов, пользоваться услугами гида на выбранном языке.
Мировой ITрынок демонстрирует рост, причем практически во всех сегментах. Внушающие оптимизм тенденции появились даже в секторе персональных компьютеров, положение в котором в течение нескольких последних лет только ухудшалось. Само собой, растет рынок смартфонов, больше стало продаваться ноутбуков и комплектующих. Продолжает падать, причем быстрыми темпами, только реализация планшетов. Похоже, это уже неизбежно: быстро ставший популярным формфактор оказался недостаточно практичным.
Неизбежностью является и рост угроз, которые несет нам технический прогресс. В частности, становится сказкой и одновременно воспоминанием тайна личной жизни. Тут и там принимаются законы, обязывающие операторов связи в течение длительного времени хранить запись каждого телефонного разговора, каждое письмо и каждый пересылаемый файл. Делается это для нужд спецслужб, но все равно приятного мало.Да ладно спецслужбы! Сегодня любой нехороший, но умелый человек может отслеживать ваши перемещения, копаться в вашем компьютере, подслушивать звучащие в комнате разговоры. Все это теперь возможно благодаря красивым и умным гаджетам, которые уже давно стали больше чем помощниками — неотъемлемой частью нашей жизни. Увы, за все надо платить. Вместе с тем не следует оставлять попыток изменить в лучшую сторону баланс между плюсами и минусами научнотехнического прогресса.
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
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