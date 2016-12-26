Признано в Европе

Алексей КУТОВЕНКО

Экспертная система фирмы «БелХардГруп» под названием АИПСИН будет включена в европейскую систему борьбы с оборотом наркотиков.

Речь идет о семействе IT-продуктов, в основе которого лежит общая база-справочник химических соединений, постоянно актуализируемая в соответствии с изменениями в законодательстве нескольких десятков стран. База содержит сигнатуры веществ, всего применяется несколько сотен признаков.

К платформе присоединяются тематические модули, отвечающие за распознавание различных классов веществ. Благодаря модульной структуре заказчики, исходя из конкретных задач, могут собрать собственную конфигурацию.

Особая ценность решения состоит в том, что оно позволяет оперативно подключать оборудование, предназначенное для химического анализа. Работа над системой, которая уже широко используется для экспертиз, ведется с 1998 года.

На отечественном рынке прямых аналогов и конкурентов у АИПСИН нет. С белорусским продуктом давно работают в России. Последнее достижение — европейское признание. Принято решение, что именно базы от «БелХардГруп» станут основой европейской системы выявления запрещенных веществ. Предполагается создание облачного ресурса, учитывающего особенности законодательства различных стран и пред­назначенного для оперативного распознавания подозрительных веществ с помощью портативных анализаторов.

Проект финансируется в рамках европейской программы по науке и инновациям «Горизонт 2020» и Европейской инициативы по гармонизации цифровых рынков (HDM). Запланировано создание информационных сервисов для обеспечения безопасности массовых мероприятий, а также комплексов для таможенников и врачей.

Помимо белорусов, над проектом работают голландская компания Adversitement, занимающаяся анализом больших массивов данных, и латвийская Apply, программы которой помогают визуально распознавать наркотики. Впоследствии к проекту готовы присоединиться партнеры из еще девяти стран Европы. Сейчас в Голландии проходят испытания прототипа системы.n

Справка «БР»

АИПСИН — это линейка программных продуктов, предназ­наченных для информационной поддержки спецслужб, автоматизации ряда решаемых ими задач, анализа и синтеза данных с эффективными защищенными механизмами обмена информацией. Входящие в систему базы данных не только постоянно пополняются, но и модифицируются.

Система призвана максимально упростить работу экспертов и повысить ее эффективность. Линейка продуктов АИПСИН может быть использована практически в любой государственной сфере, начиная с образования и заканчивая охраной границ. По утверждению разработчиков, она является уникальным в своем роде решением и уже в ближайшем будущем может стать определяющим фактором развития всей правоохранительной системы.