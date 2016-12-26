Рейтинг информатизации подрос

Алексей КУТОВЕНКО

В уходящем году Международный союз электросвязи признал Беларусь лучшей в СНГ по развитию информационных технологий.

Масштабный отчет «Измерение информационного общества» Международный союз электросвязи (МСЭ) готовит ежегодно. В 2016 году индекс Беларуси достиг 7,26 балла, что позволило занять 31-е место в мировой табели о рангах. Динамика национального рейтинга положительная: в 2015-м мы занимали 36-е место с индексом 7,18.

По общему рейтингу Беларусь обошла всех своих соседей: Литву (7,10 балла, 39-е место), Латвию (7,08 балла, 40-е место), Россию (6,95 балла, 43-е место), Польшу (6,65 балла, 50-е место) и Украину (5,33 балла, 76-е место). Более того, мы заняли первое место в СНГ, сместив с лидирующей позиции РФ.

К слову, Беларусь стала единственной страной в СНГ, которой в 2016 году удалось улучшить позиции. Остальные либо остались на прежнем уровне, либо опустились в рейтинге МСЭ (Кыргызстан — на пять позиций, Азербайджан — на три, Россия и Молдова — на одну). Интересно, что в соответствии с классификацией МСЭ Беларусь вместе с РФ, Украиной и Молдовой отнесена к развитым государствам.

Рост индекса нашей страны был достигнут за счет нескольких показателей. Наибольший вклад внесло увеличение количества подключений к высокоскоростному мобильному Интернету. Данный показатель вырос с 5,5 в прошлом году до 6,2 в нынешнем. Увеличилось и количество подключений к стационарным высокоскоростным линиям связи с глобальными компьютерными сетями — с 4,8 до 5,2. Несколько сотых пункта прибавили индексы общего количества интернет-пользователей, а также количества домашних хозяйств с персональными компьютерами и подключением к Интернету.

Падения индекса не было ни по одному из измеряемых параметров.

Несмотря на многоаспектность, рейтинг МСЭ прост для понимания. Он учитывает степень проникновения технологий связи (как стационарной, так и мобильной), количество и качество доступных интернет-подключений, а также уровень информационной грамотности пользователей. Все измеряемые позиции оцениваются по десятибалльной шкале.

Вместе они составляют индекс страны, также рассчитываемый в пределах 10 баллов и определяющий ее место в итоговой таблице.

Общемировой тренд 2016 года — рост показателей в рейтинге МСЭ. Практически все страны повысили свои индексы. Среднемировой индекс развития информационных технологий составил 4,92 балла, что на две десятых больше, чем в прошлом году. Тем не менее проблема «цифрового неравенства» сохраняется. Разрыв между развитыми и отстающими в этом плане странами не сокращается.

Второй год подряд лучшей в мире стала Республика Корея, ее индекс составил 8,84 пункта. В тройку лидеров также вошли Исландия (8,83) и Дания (8,74). В первой десятке семь европейских стран, остальные представляют Азиатско-Тихоокеанский регион. Замыкают таблицу Чад (1,09 балла, 174-е место) и Нигер (1,07 балла, 175-е место).

Богатые государства много вкладывают в информационные технологии и соответствующую инфраструктуру. В большинстве стран с высоким рейтингом функционируют свободные IT-рынки, население хорошо образованно и имеет значительные доходы, а это способствует росту потребления IT-продуктов и услуг. Следовательно, по мнению МСЭ, есть прочная взаимосвязь между рейтингом развития информационного общества и общим экономическим уровнем исследуемых государств.

Мировой тенденцией стал рост масштабов использования мобильных технологий. Они уверенно развиваются во всех регионах. Если в развитых странах, в которых проникновение мобильной связи и так велико, это происходит благодаря изменению структуры предпочитаемых вариантов подключения к Интернету, то в слаборазвитых, в частности в некоторых африканских, рост индекса достигнут за счет увеличения количества абонентов, подключенных к сотовым сетям голосовой связи.