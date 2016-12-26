Предновогодний оптимизм компьютерного рынка

Алексей КУТОВЕНКО

Прогнозы экспертов, предсказывавших оживление продаж компьютеров к концу года, оправдались.

По данным IDC, в III квартале рынок смартфонов подрос на 1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было продано 362,9 млн устройств.

Смартфоны

Глядя на цифры, поражаешься огромному запасу прочности корейской корпорации Samsung. Колоссальные убытки, понесенные ею из-за истории со злополучным фаблетом Note 7, утопили бы многих производителей, но не этого гиганта. Несмотря на 13,5-процентное падение квартальных продаж, корейцы остаются крупнейшими в мире поставщиками смартфонов.

История с Note 7 еще аукнется в IV квартале. Понесшая неожиданную потерю топовая линейка Samsung, скорее всего, уступит iPhone 7 Plus и Google Pixel. Тем не менее по итогам III квартала Samsung принадлежало 20 % мирового рынка смартфонов (72,5 млн проданных устройств). На втором месте — Apple (45,5 млн смартфонов, 12,5 % мирового рынка). Хотя продажи «яблок» также уменьшились (на 5,3 %), отставание от Samsung сократилось.

Июль — сентябрь определенно стал звездным часом для китайских производителей гаджетов. Тройку лидеров рынка замыкает Huawei — единственный «призер», улучшивший свою статистику и доведший долю на мировом рынке до 9,3 %.

Более чем вдвое по сравнению с прошлым годом улучшили свои показатели OPPO (25,3 млн аппаратов, 7 % мирового рынка) и Vivo (21,2 млн, 5,8 %). Заметим, что эти компании лидируют на домашнем, китайском рынке, который сегодня отличается высокой конкуренцией.

Планшеты

Продолжает падать рынок планшетов. В III квартале было продано около 43 млн устройств, или на 14,7 % меньше, чем в прошлом году. Правда, по сравнению со II кварталом поставки увеличились на 9,8 % — сказывается приближение Рождества и Нового года.

Лидеры мирового рынка — Apple (9,3 млн планшетов, 21,5 % рынка), Samsung (6,5 млн, 15,1 %) и Amazon. Благодаря эффективной маркетинговой политике последняя компания увеличила продажи своих планшетов Fire в три раза, до 3,1 млн штук, и захватила 7,1-процентную нишу на рынке.

В такой ситуации вряд ли стоит ожидать больших вложений в разработку новинок. Сейчас происходит в основном постепенное наращивание мощности планшетов за счет обновления комплектующих.

Впрочем, производители не прекращают экспериментировать с форм-фактором планшета. Наиболее интересной новинкой стал гибрид Microsoft Surface Studio, о котором «БР» рассказала в № 46 от 10 декабря. В свое время, попытавшись запустить на планшете модифицированную «настольную» ОС Windows, Microsoft вчистую проиграла по удобству специально разработанной для сенсорных дисплеев iOS, а затем и Android, также изначально «мобильной». На новом витке конкуренции в дело пошел софт — универсальная Windows 10.

Компьютеры и ноутбуки

В течение длительного времени из этого сегмента приходили только сообщения о сокращении продаж и сужении рынков. К концу 2016 года тенденции впервые за несколько лет дали повод для оптимизма.

Особые успехи демонстрируют тайваньские производители компьютерной техники. Корпорация Acer увеличила чистую прибыль на 30 %, получив в III квартале операционную прибыль в размере 14,7 млн долларов, хотя год назад зафиксировала квартальные убытки. Заметим, что компания выполнила большую работу: сменилось руководство, была проведена реструктуризация, сместились акценты в производственной политике. Теперь основной товар Acer — ноутбуки, продажи которых дали 61 % выручки. По оценке Gartner, в III квартале Acer выпустила 4,6 млн компьютеров.

Корпорация Asus получила наибольшую чистую прибыль за последние три года. Июль — сентябрь был на 42 % прибыльнее, чем аналогичный период прошлого года. Большую часть (65 %) выручки Asus принесла компьютерная техника. С 14 до 15 % увеличился вклад в корпоративный кошелек комплектующих для ПК. Доля же мобильных гаджетов уменьшилась с 22 до 17 %. Остальная выручка пришлась на товары для Интернета вещей.

Отметим, что сами представители Asus осторожно оценивают перспективы рынка ПК и к концу года рассчитывают не более чем на 5-процентный рост продаж компьютеров по сравнению с IV кварталом 2015 года. Зато ожидается 10—20-процентная прибавка выручки от продажи мобильных устройств.

Ноутбуки действительно чувствуют себя лучше настольных ПК. Так, близкий нам российский рынок ноутбуков, который падал 15 кварталов подряд, пошел вверх. По данным IDC, увеличение объемов импорта таких устройств в РФ достигло 11 %. Рост обеспечили стабильный спрос корпоративных покупателей и ожидания предновогодних продаж. Наибольшим спросом пользуются продукты компании Asus.

Расширился и российский рынок персональных компьютеров. По сравнению с III кварталом прошлого года он прибавил 6,2 %. В лидерах импорта компьютеры HP — 19,2 %. По данным IDC, в III квартале в России было продано 1,2 млн ПК и 806 тыс. ноутбуков.

Комплектующие. На рынке компьютерных комплектующих ситуация не столь однозначная, но также меняется к лучшему. По сравнению с прошлым годом выручка крупнейшего в мире производителя процессоров Intel сократилась на 8 %, до 9,4 млрд долларов. Тем не менее этот результат оказался лучше, чем прогнозировали аналитики. Кроме того, он на 17 % превысил выручку Intel за II квартал.

Сюрприз преподнесла и компания NVIDIA, известная своими графическими чипами. Благодаря росту спроса на видеокарты для игровых компьютеров, она зафиксировала наибольшую квартальную выручку за последние шесть лет: данный показатель увеличился сразу на 53,6 %. Общая выручка (2 млрд долларов) заметно превысила прогнозы экспертов. Чистая квартальная прибыль компании составила 542 млн долларов.

Наибольшую долю в структуре прибыли (85 %) имеют графические чипы, однако нельзя не отметить и прогресс новых для NVIDIA направлений. Например, продажи оборудования для дата-центров увеличились втрое. Получив таких крупных клиентов, как Alibaba Group, Amazon Web Services, Microsoft, компания заработала на новом рынке 240 млн долларов. Достигнуто соглашение с Tesla Motors о поставках чипов для автомобильных автопилотов.

Таким образом, после длительного падения рынок компьютерной техники начал оживать. Основная интрига заключается в том, окажется рост сезонным явлением или станет началом новой, благоприятной тенденции.n