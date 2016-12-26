Защита для гаджетов

Алексей КУТОВЕНКО

Практически каждая новая функция современных гаджетов может использоваться для незаметного вмешательства в жизнь их владельцев. Как противостоять излишнему вниманию?

К чувствительной персональной информации относятся сведения о местонахождении и перемещениях человека. Данные геолокации и Wi-Fi-сетей (последние также используются для определения координат гаджета) хранятся до двух месяцев и позволяют довольно точно восстановить последовательность перемещений владельца. Однако при необходимости и в Android, и в iOS дневник перемещений можно очистить вручную.

Помимо стандартных сервисов мобильных операционных систем, есть целый класс специализированных приложений, предназначенных как для решения чисто шпионских задач, так и, например, для контроля за детьми. Найти их довольно легко. Если есть прямой доступ к устройству, то для установки шпиона хватит считанных минут. Больше всего рискуют владельцы разблокированных гаджетов, поскольку в таких устройствах программа-шпион может быть хорошо спрятана.

Основная защита от подобного вмешательства — блокировка гаджета. Самые слабые варианты защиты — использование распознавания лиц и разблокирующего жеста. Более надежны грамотно подобранные пароли и биометрия.

Еще одна проблемная зона — данные о местонахождении гаджета, передаваемые по сотовой сети. Они могут быть доступны не только оператору связи, а через него и правоохранительным органам. Помимо того, есть целый класс устройств, перехватывающих IMSI-сигналы, уникальные для каждого телефона. Принцип работы таких устройств заключается в том, что они выдают себя за передатчик оператора связи, в результате находящиеся в зоне действия аппараты соединяются с сетью через них, а не через настоящий ретранслятор.

Такие устройства весьма компактны, причем для слежки необязательно иметь фирменное оборудование. Есть немало примеров кустарного изготовления подобной техники из относительно доступных компонентов. Защита от такого вмешательства требует физического экранирования излучений гаджета.

Приятно отметить, что соответствующие разработки есть и в нашей стране. Например, в Светлогорске выпускают чехлы из экранирующей ткани для мобильной электроники. Изготовляется такая ткань из вискозных нитей, на которые осаждается углеродное покрытие. Изделия из нее эффективно экранируют электромагнитное излучение. Если в чехол поместить гаджет, то он, во-первых, станет гарантированно невидимым для сети связи и, во-вторых, если на нем установлена программа-шпион, не сможет передать какие-либо данные внешнему наблюдателю.

К сожалению, это скорее альтернатива полному отказу от гаджета в конкретных ситуациях, чем решение для повседневной защиты, ведь полное экранирование не позволяет пользоваться этим гаджетом не только шпиону, но и владельцу смартфона.