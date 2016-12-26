Загадки белорусской модели

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48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.
Книгу о «секретах» белорусской экономической модели 21 декабря презентовали исследовательский центр BEROC и Венский институт международных экономических исследований.
Работа «Белорусская экономика: вызовы застопорившихся реформ» (The Belarus Economy: The Challenges of Stalled Reforms) издана на английском языке и адресована прежде всего иностранному читателю.
По словам эксперта Венского института международных экономических исследований Румена Добринского, редактора-составителя книги, за рубежом не хватает глубоких работ о белорусской экономике, которые объясняли бы, как функционирует сложившаяся модель. «Мы поставили перед собой цель заполнить бреши в понимании процесса экономической трансформации Беларуси за последние 15—20 лет», — пояснил Румен Добринский.
Книга развеивает многие иллюзии о белорусской экономике, заявил на презентации директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик: «Имеется такое мнение, что белорусская экономика добилась существенных успехов. Некоторым кажется, что у Беларуси многому можно поучиться, но эта книга лишает иллюзий относительно того, чему можно поучиться. Она показывает, какие ошибки не нужно повторять».
Группа авторов-экономистов констатирует, что Беларусь «бросила вызов традиционным представлениям о процессе переходного периода, предложив свой, уникальный путь развития». В 90-х годах экономические реформы заморозились, тем не менее в стране наблюдался экономический рост, который в отдельные периоды был даже выше, чем в государствах Центральной и Восточной Европы. К тому же правительству удалось добиться более-менее справедливого распределения доходов.
По мнению исследователей, Беларусь смогла отложить реформы благодаря массированной экономической поддержке России, которую получала в обмен на политические реверансы. Аналитики полагают, что построенная в нашей стране экономическая система носит название «государственный капитализм».
В предыдущие годы экономика Беларуси развивалась в рамках так называемых мягких ограничений бюджета. Этот появившийся в 70—80-е годы термин описывает практику, сложившуюся в странах Центральной и Восточной Европы с большой долей госсектора. Государство всегда готово выступить в роли кредитора последней инстанции для госпредприятий, то есть фактически спасти их от банкротства, в том числе за счет прямой финансовой поддержки. Такая практика не стимулирует госпредприятия на то, чтобы становиться эффективными и улучшать качество управления, и приводит к накоплению квазифискального дефицита, который впоследствии проявляется через высокие темпы инфляции или девальвацию национальной валюты.
Валютные кризисы в Беларуси во многом являются следствием мягких бюджетных ограничений, а отечественные гиганты до сих пор остаются неэффективными. Впрочем, на это влияют и специфические причины, например система государственного управления отраслями, отсутствие эффективных систем мотивации для топ-менеджмента госкомпаний.
«Сейчас макросреда в Беларуси кардинально изменилась. Если ранее в экономике присутствовал достаточно высокий экономический рост, который сопровождался снижением стоимости нацвалюты при почти полном отсутствии безработицы, то с 2015 года обменный курс практически стабилен, роста ВВП не происходит, зато растет безработица», — констатируют авторы книги.
По мнению академического директора BEROC Екатерины Борнуковой, в стране идет постепенный распад социального контракта. Причем именно его перезаключение в ближайшие годы будет одним из главных вопросов повестки дня. По ее словам в стране идет постепенный распад социального контракт. Раньше государство гарантировало абсолютную занятость для всех. Сегодня у него не хватает денег для поддержания занятости в госсекторе. Растет уровень безработицы, убираются субсидии на ЖКУ, идет пенсионная реформа. Именно перезаключение социального контракта в ближайшее годы будет одним из главных вопросов повестки дня.
Еще один автор работы, экономист BEROC Дмитрий Крук, отметил, что в отличие от других стран, проводивших реформы, Беларусь не создала откровенно плохих институтов, как, впрочем, и хороших. Поэтому в плане реформ сейчас многое зависит от того, насколько быстро будут образованы новые рыночные институты.
По мнению экономиста, нынешняя политика «финансовой диеты» в сочетании со сформировавшимися экономическими институтами не в состоянии генерировать рост. Без структурных реформ Беларусь рискует впасть в затяжную рецессию. Достигнутая финансовая стабилизация остается весьма хрупкой ввиду высокой долларизации банковских вкладов, сохраняющегося высокого уровня девальвационных и инфляционных ожиданий, ухудшения качества долга.
Сегодня Беларусь находится в ситуации, когда власти могут инициировать новую волну реформ, однако время, отведенное на принятие решений, постепенно истекает. Вскоре реформы могут начать делать себя сами, что будет намного болезненнее для страны.
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