Тендер с чистой совестью

Алесь ПОЛЕССКИЙ

Недобросовестных поставщиков будут отстранять от участия в госзакупках на два года. Это предусматривает проект изменений в закон «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», принятый в первом чтении Палатой представителей Национального собрания.

Проект законодательного акта обязывает заказчика обращаться в МАРТ для включения нарушителей правил торгов в список недобросовестных поставщиков. Попав в этот список, поставщик, подрядчик или исполнитель в течение двух лет не сможет принимать участие в процедурах госзакупок, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Предполагается создание государственной информационной системы по управлению госзакупками, которая обеспечит автоматизацию сбора и обработки данных о госзакупках. Полученные сведения будут использоваться для формирования статистики, а также передаваться в контролирующие и правоохранительные органы.

Законопроект закрепляет обязанность включать в состав комиссии заказчика (организатора) по проведению процедур госзакупок преимущественно лиц, прошедших повышение квалификации, а также тех, кто обладает специальными знаниями в области предмета госзакупки.

Договор на госзакупку между заказчиком и участником-победителем можно будет заключать в форме электронного документа и автоматически направлять его для оплаты в органы государственного казначейства.

Напомним, в 2016 году правила проведения госзакупок подверг­лись жесткой критике со стороны делового сообщества, поскольку тендеры превратились в инструмент демпинга цен (см. «БР», № 31 от 20 августа). Цена победителя часто оказывалась в несколько раз ниже заявленной первоначально, что, по утверждению некоторых директоров, происходило из-за использования недобросовестными участниками торгов серых схем.

По итогам экспертного круглого стола, проведенного в августе, Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского подготовил предложения по усовершенствованию законодательства в этой области, часть из которых была учтена в новой редакции закона.