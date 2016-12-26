Тендер с чистой совестью

Понедельник
26 декабря 2016
08:34
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.948
EUR 2.0338
RUB .032008
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.
Недобросовестных поставщиков будут отстранять от участия в госзакупках на два года. Это предусматривает проект изменений в закон «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», принятый в первом чтении Палатой представителей Национального собрания.
Проект законодательного акта обязывает заказчика обращаться в МАРТ для включения нарушителей правил торгов в список недобросовестных поставщиков. Попав в этот список, поставщик, подрядчик или исполнитель в течение двух лет не сможет принимать участие в процедурах госзакупок, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Предполагается создание государственной информационной системы по управлению госзакупками, которая обеспечит автоматизацию сбора и обработки данных о госзакупках. Полученные сведения будут использоваться для формирования статистики, а также передаваться в контролирующие и правоохранительные органы.
Законопроект закрепляет обязанность включать в состав комиссии заказчика (организатора) по проведению процедур госзакупок преимущественно лиц, прошедших повышение квалификации, а также тех, кто обладает специальными знаниями в области предмета госзакупки.
Договор на госзакупку между заказчиком и участником-победителем можно будет заключать в форме электронного документа и автоматически направлять его для оплаты в органы государственного казначейства.
Напомним, в 2016 году правила проведения госзакупок подверглись жесткой критике со стороны делового сообщества, поскольку тендеры превратились в инструмент демпинга цен (см. «БР», № 31 от 20 августа). Цена победителя часто оказывалась в несколько раз ниже заявленной первоначально, что, по утверждению некоторых директоров, происходило из-за использования недобросовестными участниками торгов серых схем.По итогам экспертного круглого стола, проведенного в августе, Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского подготовил предложения по усовершенствованию законодательства в этой области, часть из которых была учтена в новой редакции закона.
ЕС поддержит малый бизнес (Любовь БАХУРЕВИЧ, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Деньги не идут в медицину (Елена ГОЛУБЬ, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Роста не предвидится (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Немецкие компании предлагают субподряд (Алесь ГЕРАСИМЕНКО, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Гадание на нефти и долларе (эксперта-налитик компании Tele-Trade в Беларуси Жанна КУЛАКОВА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения