Кризис обещаний

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

В уходящем году чиновники раздали очередную порцию обещаний либерализовать и усовершенствовать условия хозяйствования. Почувствовал ли бизнес улучшение деловой среды, об этом мы узнали у почетного председателя Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Георгия БАДЕЯ.

Георгий БАДЕЙ: чиновники и директора госкомпаний чувствуют себя всего лишь наемными работниками, а потому сосредоточены прежде всего на выполнении доведенных заданий, а не на достижении реальной экономической эффективности. Фото С. Костина

— Георгий Петрович, оправдал ли 2016 год надежды белорусского бизнеса?

— А что, кто-то надеялся на улучшение? Я таких не знаю. Уже в начале года стало понятно, что рассчитывать на экономический рост в нынешних условиях нереально. На днях встретил знакомого директора, поинтересовался, как идет бизнес. В ответ услышал: «Хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в I квартале 2016-го». В таком духе вам сегодня ответит большинство руководителей оте­чественных компаний.

В нашей стране почему-то принято списывать провалы на влияние внешнего кризиса, многие говорят даже о глобальном экономическом кризисе. Но, позвольте, мировая экономика продолжает расти, на подъеме большинство стран-соседок. Даже в России дела не так плохи, как пророчили некоторые. В нашем экономическом кризисе виноваты в большей степени управленческие факторы, то есть он носит внутренний характер.

К слову, статистика пока не радует. Да, по сравнению с сентяб­рем в октябре несколько поднялось промпроизводство. Однако я не спешил бы давать положительную оценку, ведь пока это не более чем месячное колебание. К тому же реальная заработная плата в стране — то, ради чего мы все работаем, — продолжила падение. Очевидно, что принимаемые правительством меры по выводу экономики из кризиса недостаточны и неэффективны.

— Какие действия, на ваш взгляд, будут эффективными?

— Еще в конце прошлого года БСПН предложил правительству матрицу мер. Союз рекомендовал сосредоточиться прежде всего на реальном секторе экономики, содействовать финансовому оздоровлению предприятий.

На протяжении года правительство принимало лишь точечные меры, в том числе за счет бюджета поддержало государственные компании машиностроительного сектора. В связи с этим возникает вопрос: правильно ли вкладывались средства, если это не дало ощутимого результата? На мой взгляд, тактика «мы поддержим только госсектор, а остальные пускай сами выкарабкиваются» обречена на провал.

— Высокая фискальная нагрузка — первое, на что сегодня жалуются директора.

— Мы призывали правительство предоставить белорусским предприятиям налоговые каникулы или хотя бы уйти от авансового принципа при уплате некоторых налогов. Алгоритм должен быть таким: получил доход — уплати налог, а не так как сейчас: перечисли авансом НДС, а потом несколько месяцев жди поступления выручки на расчетный счет.

Призывали освободить от НДС закупку сырья и материалов, используемых в промпроизводстве. Кроме того, на наш взгляд, целесообразно сосредоточить фискальную нагрузку не на этапе создания добавленной стоимости, а после достижения конечного финансового результата, то есть усилить роль налога на прибыль.

Говорили, давайте снизим таможенные пошлины на сырье, раз уж мы закупаем его в основном за рубежом… Увы, никакого послаб­ления фискальной нагрузки на реальный сектор не видно, скорее, наоборот, некоторые решения ее только увеличили.

Согласно мировой практике, снижение налогов — основной инструмент стимулирования экономического роста. Белорусские чиновники это понимают, однако заявляют: извините, у нас утверждены бюджетные расходы и под них надо собрать налоги.

— Видите ли вы резерв в улучшении финансового положения предприятий за счет снижения затрат, на что нацеливает указ № 78? Налоговую нагрузку не снизили, но ведь есть и другие способы оптимизации себестоимости.

— Указ № 78 лишь обозначил цель — не менее чем на четверть снизить себестоимость производимой продукции, но не предложил никаких механизмов для того, чтобы это сделать. Действительно, уменьшить затраты позволяет не только ослабление фискальной нагрузки, но и, например, изменение структуры производства, активное развитие аутсорсинга, субконтрактации. Многие предприятия пытаются идти по такому пути, однако их очень смущает реакция контролирующих органов, которые воспринимают аутсорсинг как сознательное уменьшение налогооблагаемой базы и уклонение от уплаты налогов.

— В уходящем году много говорилось о реформе госсобственности. Раз уж мы не готовы к серьезной приватизации, тогда давайте изменим хотя бы принципы управления государственными предприятиями. Пошло ли дело дальше слов?

— Я не заметил каких-либо существенных изменений. К сожалению, чиновники отраслевых ведомств и исполкомов по-прежнему ведут себя как управляющие госпредприятиями: указывают, что надо выпускать и куда продавать. Как-то руководитель одной сельхозорганизации посетовал: будь у него возможность выбирать контрагентов, выручка от продажи молока увеличилась бы значительно. Что уж тут говорить о формировании здоровых рыночных отношений!

При этом и чиновники, и директора чувствуют себя всего лишь наемными работниками, а потому сосредоточены прежде всего на выполнении доведенных заданий, а не на достижении реальной экономической эффективности.

По-прежнему приходится сталкиваться с множеством перекосов в управленческих решениях. Довели до исполкомов показатели по экспорту — те вынуждают предприятия сырьевого сектора активно продавать продукцию за рубеж. А ведь могли бы задуматься об организации в своем регионе более глубокой переработки сырья, что позволит выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Яркий пример — ситуация в кожевенной отрасли. Сельхозорганизации и мясокомбинаты продают за рубеж необработанные шкуры, а кожкомбинаты испытывают дефицит сырья и потому вынуждены его импортировать.

Мы не ставим ребром вопрос передела собственности. Важно, чтобы менеджеры госкомпаний научились решать не только сиюминутные, но и стратегические задачи, стремились не только выполнять определенный набор показателей, но и бороться за рост капитализации вверенных им предприятий.

— Чего пожелаете в новом году регулятору?

— Больше мудрости. Да, начинать некоторые реформы страшно, но, когда понимаешь, что изменения неизбежны, следует проявить именно мудрость.

— А директорам?

— Сохранять оптимизм и терпение, больше креатива при достижении поставленных целей. Советую надеяться на собственные силы, а не на поддержку извне.