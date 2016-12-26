Стройфирмы выживут не все

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48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.
Всплеск активности на стройплощадках поддержит крупные компании, а вот многим малым и средним предприятиям, особенно в регионах, без реорганизации уже не обойтись.
Возведение БелАЭС, Гарлыкского ГОК в Туркменистане, модернизация «Нафтана» поддержали валовые показатели отрасли. Например, предприятия холдинга «Белстройцентр», в который вошли ведущие компании сектора гражданского и промышленного строительства, по предварительным оценкам за 11 месяцев текущего года, идут с темпом работ на уровне 98—100 % к аналогичному периоду 2015-го. Думаю, с учетом традиционного всплеска строительной активности в декабре такой результат будет закреплен и даже улучшен.
Декабрь всегда был непредсказуемым для отрасли. Не успев освоить финансирование объектов в течение предыдущих 11 месяцев, под занавес года многие заказчики закономерно стремятся сделать это всеми правдами и неправдами. Правдами — на самом деле выполнить плановый объем работ, неправдами — хотя бы закупить стройматериалы, а работы доделать в январе. Генподрядчики и подрядные организации оказываются в тандеме с заказчиком, поскольку также рассчитывают по максимуму освоить финансирование стройки. Продленка, вторая и третья смены, концентрация всех ресурсов, регулярное присутствие на стройплощадках руководителей компаний — все это привычная картина декабря.
Вслед за валовыми показателями последний месяц года должен несколько поправить и экономические, приблизив их к плановым. Впрочем, некоторое оживление стройки, увы, не означает, что худшее осталось позади. Крупные компании выживут, так как у них есть запас прочности, высокая инерция, значительная дебиторская задолженность, которую будут постепенно погашать контрагенты.
Намного труднее удержаться в строю многим малым стройорганизациям районного и сельского значения, скорее всего, их ждет реорганизация. То, что можно было построить на селе, уже построено, и бюджет не предполагает значительных расходов на эти цели.
При нынешних зарплатах в 300 руб. в месяц работники региональных стройорганизаций могут разбежаться. Впрочем, для многих директоров это желаемый сценарий, ведь им так или иначе необходимо оптимизировать штат, а в отличие от увольнения по соглашению сторон сокращение по инициативе предприятия требует выплаты выходных пособий, денег на которые просто нет.
На недавнем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам руководство Минфина доложило, что, согласно планам, в этом году бюджет профинансировал стройку почти в полном объеме. Однако до многих подрядных организаций средства просто не дошли, так как значительная их часть была потрачена заказчиками областного подчинения и генподрядчиками на погашение задолженностей по банковским кредитам. У многих субподрядчиков не осталось другого выбора, кроме как попытаться вернуть деньги через суд.
Отрасль стала заложницей «хотелок», когда, не имея надежных источников финансирования, заказчики стремятся возвести какой-либо объект, а строители берутся за заказ, не учитывая риски, поскольку им нужно загрузить работой трудовые коллективы.В условиях реального недофинансирования (когда выделенные на объекты деньги не доходят до строителей) стройкомплекс ждет серьезная реорганизация. Многие региональные малые предприятия, скорее всего, будут присоединены к более крупным. Средним и большим строительным компаниям придется задуматься об оптимизации штата: кого-то отправить на пенсию, других перевести на сокращенную рабочую неделю, объединить некоторые отделы и т. п. Актуальность экономии средств остается и даже возрастает.
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