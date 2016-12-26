Стройфирмы выживут не все

помощник генерального директора ОАО «Белтеплоизоляция» Николай НАРУЦКИЙ

Всплеск активности на стройплощадках поддержит крупные компании, а вот многим малым и средним предприятиям, особенно в регионах, без реорганизации уже не обойтись.

Возведение БелАЭС, Гарлыкского ГОК в Туркменистане, модернизация «Нафтана» поддержали валовые показатели отрасли. Например, предприятия холдинга «Белстройцентр», в который вошли ведущие компании сектора гражданского и промышленного строительства, по предварительным оценкам за 11 месяцев текущего года, идут с темпом работ на уровне 98—100 % к аналогичному периоду 2015-го. Думаю, с учетом традиционного всплеска строительной активности в декабре такой результат будет закреплен и даже улучшен.

Декабрь всегда был непредсказуемым для отрасли. Не успев освоить финансирование объектов в течение предыдущих 11 месяцев, под занавес года многие заказчики закономерно стремятся сделать это всеми правдами и неправдами. Правдами — на самом деле выполнить плановый объем работ, неправдами — хотя бы закупить стройматериалы, а работы доделать в январе. Генподрядчики и подрядные организации оказываются в тандеме с заказчиком, поскольку также рассчитывают по максимуму освоить финансирование стройки. Продленка, вторая и третья смены, концентрация всех ресурсов, регулярное присутствие на стройплощадках руководителей компаний — все это привычная картина декабря.

Вслед за валовыми показателями последний месяц года должен несколько поправить и экономические, приблизив их к плановым. Впрочем, некоторое оживление стройки, увы, не означает, что худшее осталось позади. Крупные компании выживут, так как у них есть запас прочности, высокая инерция, значительная дебиторская задолженность, которую будут постепенно погашать контрагенты.

Намного труднее удержаться в строю многим малым стройорганизациям районного и сельского значения, скорее всего, их ждет реорганизация. То, что можно было построить на селе, уже построено, и бюджет не предполагает значительных расходов на эти цели.

При нынешних зарплатах в 300 руб. в месяц работники региональных стройорганизаций могут разбежаться. Впрочем, для многих директоров это желаемый сценарий, ведь им так или иначе необходимо оптимизировать штат, а в отличие от увольнения по соглашению сторон сокращение по инициативе предприятия требует выплаты выходных пособий, денег на которые просто нет.

На недавнем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам руководство Минфина доложило, что, согласно планам, в этом году бюджет профинансировал стройку почти в полном объеме. Однако до многих подрядных организаций средства просто не дошли, так как значительная их часть была потрачена заказчиками областного подчинения и генподрядчиками на погашение задолженностей по банковским кредитам. У многих субподрядчиков не осталось другого выбора, кроме как попытаться вернуть деньги через суд.

Отрасль стала заложницей «хотелок», когда, не имея надежных источников финансирования, заказчики стремятся возвести какой-либо объект, а строители берутся за заказ, не учитывая риски, поскольку им нужно загрузить работой трудовые коллективы.

В условиях реального недофинансирования (когда выделенные на объекты деньги не доходят до строителей) стройкомплекс ждет серьезная реорганизация. Многие региональные малые предприятия, скорее всего, будут присоединены к более крупным. Средним и большим строительным компаниям придется задуматься об оптимизации штата: кого-то отправить на пенсию, других перевести на сокращенную рабочую неделю, объединить некоторые отделы и т. п. Актуальность экономии средств остается и даже возрастает.