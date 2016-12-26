В IT все хорошо

директор СООО «Гейм Стрим» («мастерская» корпорации Wargaming) Виктор НОВОЧАДОВ

Бездонный мировой рынок программных продуктов создает условия для стабильного и долгосрочного роста IT­-индустрии в Беларуси.

В 2016 году IT-отрасль страны функционировала стабильно и без каких-либо серьезных потрясений. Общий положительный фон не смогли подпортить даже резкие колебания курса российского рубля и массированные попытки вытеснить белорусов с рынка РФ. Как и прежде, большинство отечественных малых и средних IT-компаний переживало бурный рост, тогда как средние и крупные уверенно сохраняли завоеванные ранее позиции.

Прошедший год стал периодом кропотливой работы, стратегических и тактических перестановок, укрепления фундамента для будущего развития. Радовали относительная стабильность курса белорусского рубля и неизменность законодательства в сфере IT. Однако хочется отметить не только и не столько это. Действительно вдохновляет то, что белорусские разработчики постепенно отходят от формата аутсорсинговых компаний и все чаще практикуют продуктовую модель развития, что еще больше укрепляет статус наших разработок и программных продуктов на мировом рынке.

Все больше зарубежных делегаций посещают нашу страну, чтобы изучить успешный опыт отечест­венного Парка высоких технологий. Растет интерес к Беларуси и со стороны таких мировых IT-гигантов, как Google, Fасеbook.

Будучи конкурентоспособными на глобальном рынке, наши айтишники показывают завидные темпы роста и на фоне общего хронического кризиса в белорусской экономике уже вышли на западноевропейский уровень зарплат. Некоторые компании умудрились по-хорошему отличиться даже крупными международными сделками, громкими премьерами и регулярными приглашениями зарубежных звезд мировой величины (от Стивена Сигала до Дольфа Лундгрена).

Привычным стало то, что, например, на церемонии вручения премии «Оскар» белорусское приложение рекламирует Леонардо Ди Каприо, а Москву сотрясает масштабный фестиваль WG Fest, посвященный белорусской компьютерной игре. Разработка в нашей стране World of Tanks и Viber воспринимается как что-то само собой разумеющееся, даже обыденное. Считаю это главным итогом прошедшего года.

IT-сфере не стоит опасаться каких-либо кризисных явлений и в следующем году. Спрос на ее продукцию настолько высок (и продолжает расти), а глобальный рынок настолько велик, что места в этом бизнесе хватает всем — от малых фирм с тремя-пятью сотрудниками до предприятий-­гигантов, от продуктовых компаний до представителей аутсорсинга — вне зависимости от используемых технологий, модели бизнеса и географии сбыта.

Нам удалось сформировать положительную деловую репутацию: в мире знают и Республику Беларусь, и отечественный Парк высоких технологий, и белорусских IT-специалистов (их высокий интеллект, творческий, нестандартный подход к делу, умение находить уникальные решения).

Отрасль развивается. С каждым годом растет количество специалистов, причем как за счет увеличения числа выпускников вузов (в 2016—2017 годах ожидается двойной выпуск из-за перехода с пяти- на четырехлетнюю систему обучения), так и за счет притока высококвалифицированных кад­ров из других стран. Например, в минской студии Wargaming давно работают айтишники из таких стран, как Великобритания, Франция, Чехия, Польша, Австралия.

Постоянно улучшается качество образовательных программ. В профильных вузах регулярно открываются новые лаборатории, даже целые кафедры. Функционируют многочисленные образовательные курсы, при IT-компаниях работают внутренние университеты.

Внешняя конъюнктура стабильно благоприятная. Даже вытеснение белорусских разработчиков с российского рынка, которое, к слову, было предсказано еще много лет назад, я рассматриваю как отличную возможность наконец переориентироваться на более устойчивые и маржинальные рынки дальнего зарубежья.

Заслужив репутацию чего-то нетипичного, даже диковинного, IT-сектор, тем не менее, стал неотъемлемой частью белорусской экономики. Да, пройдет еще много лет, прежде чем и в других отраслях бегло заговорят на иностранных языках или освоят принципы управления Agile. Однако уже сейчас Парк высоких технологий как успешный белорусский проект стал олицетворением экономического чуда.

Использование необычной для белорусского менталитета модели управления с почти врачебными девизами «Не навреди!», «Не мешай, если не можешь эффективно помочь или сделать лучше!» привело к стабильному результату резидентов ПВТ — почти миллиард долларов валютной выручки ежегодно! Такой результат вселяет уверенность в то, что впереди нас ждут новые успехи и достижения, которые при сохранении гармоничных отношений отрасли и государства будут становиться все более привычными.