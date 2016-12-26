Праздничные традиции в спорте

Антон РОГАЧ

Организаторы спортивных мероприятий нередко используют Рождество и Новый год для привлечения внимания аудитории. В таком случае спортсменам не до отдыха.

Впрочем, все зависит от страны и от конкретного турнира. Особых, новогодних традиций в белорусском профессиональном спорте нет. Обычно праздники превращаются для спортсменов в небольшой отпуск. Так, чемпионат Беларуси по хоккею будет отдыхать с 28 декабря по 9 января включительно (правда, 5 января состоится один перенесенный матч, но это форс-мажор). Баскетбольное первенство прерывается на еще больший период — с 25 декабря по 12 января.

Зимняя классика НХЛ. 1 января 2014 года. 105 тыс. зрителей. Если в Новый год в постсоветских странах спортсмены обычно отдыхают, то за океаном они делают шоу.

Впрочем, одно традиционное спортивное мероприятие, связанное с праздниками, в Беларуси все же проводится. Однако к профессиональному спорту оно отношения не имеет. Речь идет о любительском Рождественском турнире на призы президента Республики Беларусь, проходящем в начале каждого года (как правило, с 4 по 7 января) в Минске. Соревнования проводились уже двенадцать раз, в девяти из них победу праздновала команда президента страны (в ее составе выступает Александр Лукашенко).

Такой перевес объясняется тем, что под знамена этой любительской дружины нередко привлекаются полноценные профессионалы. Так, год назад в ее составе выступали действующие хоккеисты Леонид Гришукевич, Вячеслав Лисичкин, Андрей Глебов, Сергей Заделенов, Евгений Курилин, Роман Сальников, Алексей Плотников, Олег Шафаренко и даже заокеанский форвард «Юности» Даниэль Корсо, несколько лет назад получивший белорусский паспорт.

В других командах действующих игроков не было. Хотя благодаря Рождественским турнирам звезды приезжают в Беларусь. Например, на последнем из них в составе сборной Словакии играл легендарный Мирослав Шатан, завершивший карьеру в 2014 году, а главным ветераном стал 83-летний немец Эдуард Бшайд.

В порядке исключения в Новый год не будут отдыхать и игроки минского «Динамо»: белорусский клуб представляет Континентальную хоккейную лигу на традиционном Кубке Шпенглера, который пройдет с 26 по 31 декабря в швейцарском Давосе. Этот турнир примечателен тем, что является старейшим в мире международным хоккейным соревнованием. Впервые он прошел в 1923 году и имел цель объединить страны, противостоявшие друг другу в Первой мировой войне. Кубок Шпенглера проходит на семитысячной «Вейлант-Арене» в период между Рождеством и Новым годом и является отличным подарком болельщикам.

На этот раз старт турнира назначен на ближайший понедельник. В борьбу вступят шесть команд: «Давос», «Лугано», сборная Канады, «Маунтфилд» и два представителя КХЛ — «Автомобилист» и «Динамо-Минск». Напомним, в 2009 году «зубры» уже принимали участие в Кубке Шпенглера и завоевали титул.

Первый матч минское «Динамо» проведет против сборной Канады. Начало встречи в 22:15 по белорусскому времени. Затем наша команда встретится с «Давосом» (27 или 28 декабря в зависимости от исхода противостояния с канадцами). На 29, 30 и 31 декабря намечены матчи плей-офф. Финальный поединок начнется 31 января в 14:00 по белорусскому времени.

Другие клубы КХЛ в Новый год будут отдыхать: последний в 2016 году матч будет сыгран 29 декабря. Поединки возобновятся только 3 января.

В заокеанской Национальной хоккейной лиге выходные смеще­ны на Рождество. Матчи не будут проводиться с 24 по 26 декабря. Зато в Новый год нагрузка у спортс­менов заметно возрастает: матчи проводятся 30 и 31 декабря и даже 1 января. Причем некоторые клубы будут играть два дня подряд! Еще одним новогодним развлечением для американских поклонников хоккея станет зимняя классика: 2 января «Сент-Луис» примет «Чикаго» на 45-тысячной арене для бейсбола Busch Stadium.

Большие новогодние каникулы ожидают и Единую лигу ВТБ, в которой принимает участие белорусский клуб «Цмокі». Двадцать шестого декабря в Москве участники турнира сыграют последний в уходящем году матч. Баскетбол вернется к зрителям 5 января. Перерыв же для «Цмокаў» растянется на три недели: в последний раз минчане выходили на паркет 18 декабря, а следующий матч они сыграют только 8 января.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) установила только один выходной — 24 декабря. Клубы из этой северо­американской лиги будут проводить матчи даже в Рождество, 25 декабря. Кстати, НБА активно продвигает такие игры: за неделю до праздника официальный сайт ассоциации встречал гостей специальным рекламным предложением «Рождество! Посмотри пять матчей по цене одного». Акция предусматривает покупку (со скидкой) интернет-трансляций встреч, запланированных на 25 декабря.

Впрочем, сравнивать Единую лигу ВТБ и НБА не стоит: в заокеанскую ассоциацию входит куда больше команд. Тем не менее календарь НБА подтверждает правило: в Северной Америке интересы болельщиков превыше всего.

Любопытная рождественская традиция есть в английском футболе. Много десятилетий подряд один из туров местной Премьер-лиги (АПЛ) назначается на 26 декабря — следующий за Рождеством день (праздник получил название Boxing Day). Матчи окружает особая атмосфера. Во-первых, они проводятся точно в середине сезона. Во-вторых, болельщики ждут их с особым нетерпением, ведь в этот день поход на стадион давно стал традиционным, а британцы, как известно, традиции чтут.

Значимость построждественского тура понимают и те, кто этот праздник создает. Среди них и главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер: «Я заплакал бы, если бы отменили Boxing Day. Это часть английских традиций и английского футбола. Вся Европа приезжает на праздники в Англию смотреть футбол. Это часть нашей популярности в мире, потому что никто не работает на Рождество и все смотрят Премьер-лигу. Хочу, чтобы так было и дальше». Отметим, что 26 декабря свои матчи проводят и команды из низших дивизионов.

Играет Англия и в Новый год. С 30 декабря по 4 января не будет ни одного дня без матчей АПЛ. В этот период каждая из двадцати команд лиги проведет по две встречи. График очень плотный!

Особенно поражает такая интенсивность тех, кто следит за белорусским футболом. Тренеры многих команд хватаются за голову, если им предстоит сыграть два раза за неделю. Для англичан, как видим, это не проблема даже в новогодние праздники!

Спортивные матчи на рубеже декабря и января всегда окутаны особой атмосферой. В этом году возможность погрузиться в нее (пусть и опосредованно через телевизор) выпала и нашим болельщикам. Остается только поблагодарить организаторов Кубка Шпенглера за турнир, в котором уже в понедельник примет участие и белорусский полпред.