Бизнес поверил в маркетинг

Валерий Алексеев

Малый и средний бизнес готов инвестировать в продвижение своих продуктов и коммуникации с рынком, свидетельствует опыт Риты МЕДВЕДЬ, которая два года назад в разгар неопределенности решила сменить престижную работу на собственный консалтинговый бизнес в сфере маркетинга.

— Оправдались ли надежды на собственный бизнес?

— Все оказалось намного лучше, чем можно было ожидать. Тем более что мои ожидания были довольно пессимистичными: морально была готова к тому, что, возможно, периодически придется сидеть без работы. Первое желание в кризисной ситуации — сэкономить. Предприятия сокращают штат, увольняют своих маркетологов, а тут еще какой-то маркетинговый аутсорсинг. Практика, однако, показала, что если ты готов трудиться, браться за сложные проекты и, возможно, время от времени делать больше, чем готов заплатить клиент, то работа будет. Нарабатывается репутация, появляются рекомендации: люди приходят просто посоветоваться, а в итоге получается целый проект.

Кризис вынудил белорусских предпринимателей вспомнить про маркетинг. В предыдущие годы, сталкиваясь с вызовами, они постепенно «подтягивали» производство, отлаживали бизнес-процессы. Потом ухудшение макроэкономической ситуации привело к осознанию того, что деньги нужно считать: пошла волна увлечения управлением финансами, дебиторской и кредиторской задолженностью, учились работать с заемными ресурсами. Следующей волной стали инвестиции в персонал: был целый бум HR, учились управлять талантами. В итоге компании смогли сформировать хорошую базу и рынок «внезапно» стал конкурентным.

Если раньше только одна из пяти компаний развивалась динамично, внедряла новые технологии, то сейчас по уровню продукта, сервиса все подтянулись и на рынке появились пять равнозначных игроков. Хороши стали все.

В этой ситуации собственники вспомнили о маркетинге. Увеличилось количество запросов от средних компаний на маркетинговый консалтинг: кому-то нужно выйти на новый рынок, кому-то — вывести новый продукт, кому-то — понять, что происходит на рынке в целом и в каких направлениях следует развиваться, кому-то — проанализировать ассортимент, посмотреть, что можно сделать с упаковкой, как выстроить коммуникации.

— Большая часть белорусских кризисов так или иначе представляла собой последствия не самой дальновидной экономической политики. Как правило, это было связано с обвалом национальной валюты. Рынок замирал, потом быстро наступал отскок. Похоже, сейчас все иначе…

— Действительно, сейчас все иначе. Внутри компании мы даже используем «по-другому» как настоящий термин. Все стало по-другому. Мы приблизились к развитым европейским рынкам, и в нашей стране происходит то же, что и в Польше, и в Литве. Ближайшие соседи привыкли работать в условиях низкой маржинальности, много продавать и много инвестировать в сервис.

В Беларуси компании приходят к осознанию новой реальности. Кто-то понял и принял ее еще полтора года назад, кто-то только сейчас понимает, что переждать не получится, и начинает перестраиваться. Нельзя сказать, что все, кто уже перестроился, чувствуют себя хорошо, но они знают, где находятся, куда им идти, в большей степени уверены в своих силах. Это ощущение новой реальности и приводит малый и средний бизнес к пониманию важности маркетинга.

— В чем особенность маркетингового консалтинга для малого и среднего бизнеса?

— Крупный бизнес чаще всего обращается к консультантам для проведения аудита, чтобы проверить верность своего понимания рынка или расширить представление о нем, убедиться в том, что выбран правильный курс, получить помощь в разработке стратегии и плана действий.

Для МСП консультации — это прежде всего возможность не изобретать велосипед и двигаться быстрее. Управление в таких компаниях часто сосредоточено в руках одного или нескольких человек, которые являются еще и собственниками. Как правило, они компетентны в одной-двух сферах деятельности, редко в маркетинге. Консалтинг для них — это не только анализ рынка или консультация, но и конкретная помощь. В таком случае консалтинг генерирует аутсорсинг.

— Кстати о бизнес-образовании. Мода на него проходит?

— Нет, и не может пройти, но отношение к бизнес-образованию меняется: приближается к тому, что мы видим на развитых рынках. В МБА или на курсах уже не ищут волшебных таблеток, которые решат все проблемы и дадут ответы на все вопросы. Пришло понимание того, что есть базовое бизнес-образование, есть самообразование и индивидуальное развитие, которое отвечает текущим задачам человека, целям, которые он ставит перед собой.

Бизнес-образование индивидуализируется и все больше ориентируется на практику. В нашей бизнес-школе мы не учим, а проводим консалтинговые курсы, в ходе которых решаем конкретные задачи слушателей.

— Какую цену сегодня готовы платить компании, осознавшие важность маркетинга?

— В плане маркетингового консалтинга определить бюджет трудно: все зависит от целей компании, конкретного проекта, его продолжительности. На каком-то этапе будет разумно потратить 20—30 % от выручки, на каком-то — 2—3 %.

Если сотрудники компании уже имеют опыт работы с консультантами, то, как правило, адекватно оценивают предстоящие затраты на проект. Если это первый опыт, то иногда компании полагают, что услуги обойдутся дешевле, что это очень дешево, на уровне секретарских услуг.

— Консультант приходит, берет деньги и уходит, а компании остаются без результата. На кого ложится ответственность за неудачу?

— На обоих. Мы можем помочь, даже взять на себя часть работы, однако итоговый результат больше зависит от клиента — все-таки это его бизнес. Если клиент готов к изменениям, выполняет свою часть работы, то получаются хорошие проекты. Если нет, иногда лучше выйти из проекта, свернуть его, понимая, что результата не будет.

В этом контексте все-таки важно наличие в штате компании собственного маркетолога, даже если значительная часть проекта будет лежать на плечах консалтингового агентства или подрядчиков. Необходимо эффективное связующее звено, которое будет в курсе всех процессов и подводных течений в компании и будет поддерживать взаимодействие.

Мы можем разработать план маркетинговых коммуникаций, сработать с креативным агентством, медиабайером, но в самый ответственный момент окажется, что либо товар не пришел, либо новый продукт имеет существенный изъян, и поэтому нельзя начинать продвижение сейчас. Таких казусов быть не должно. Мы решаем не конкретную задачу, а добиваемся результата для клиента. Если вовлеченного инсайдера в компании нет, могут возникать разрывы в коммуникациях.

Вы говорите про ответственность за неудачи, но есть еще и лавры успеха. Встречаются клиенты, которым кажется, что в итоге они сделали все сами. Это их право. Любой проект, любые изменения в компании — это как ребенок. Консультантов можно сравнить с акушерами, которые помогают младенцу появиться на свет.

— В Беларуси часто случается так, что маркетологи, приобретшие опыт в известных компаниях, уходят в консалтинг. Профессию недооценивают?

— Не сказала бы. Просто у нас относительно небольшой рынок, в стеклянный потолок карьерного роста хороший маркетолог упирается довольно быстро. Компании небольшие, нет развитой дилерской сети, не так часто ставится задача выхода на новые рынки.

Если человек растет, занимается самообразованием, если в его компании вкладывают в персонал, то этот человек сталкивается с тем, что для дальнейшего роста ему надо либо уезжать в другую страну, на более крупный рынок, либо переквалифицироваться в управленца. У нас все-таки мало компаний, которые могут обеспечить длинную лестницу личностного и карьерного роста специалиста по маркетингу.

Мне в этом смысле повезло. В холдинге «Атлант-М» я стала заниматься антикризисным маркетингом, что позволило переходить между автосалонами, брендами. Я приходила туда, где были проблемы. Моими задачами были решение возникших проблем и достижение целевого результата. В итоге стала заместителем директора по развитию одного из автоцентров. Дальше путь был только в директора.

Когда работаешь в динамичной компании, активно сотрудничающей с зарубежными партнерами, у тебя как у маркетолога есть доступ к качественной рыночной информации, новым технологиям, тренингам. Все это действует как допинг, но опять же далеко не все компании в нашей стране могут предоставить такие возможности.

Получается, что именно консалтинг дает и нужную динамику, и соответствующий уровень ответственности, и возможности для саморазвития. Наверное, поэтому коллеги и выбирают такое продолжение карьеры.

— В стране декларируется курс на диверсификацию экспорта. Может, для амбициозного маркетолога выходом из этой личной ситуации было бы служение родине и принесение на блюдечке какому-нибудь производителю нового рынка?

— У нас есть курс «Академия экспорта». Периодически получаем запросы со стороны госкомпаний на корпоративное обучение, связанное с экспортом, но чаще всего ими дело и заканчивается. У нас было несколько слушателей, но это были, скорее, специалисты из госпредприятий, которые учились за свои деньги и в основном ради собственного развития.

Впрочем, не только госкомпании могут быть пассивными. Есть клиенты, которые приходят с запросами по развитию в Беларуси, однако их рынок может быть насыщен. Мы предлагаем рассмотреть возможность выхода за пределы страны, но компании предпочитают развиваться потихоньку здесь.

Зато в выходе на новые рынки очень заинтересованы представители технологического сектора, причем не только IT, но и инжиниринговые компании, производители высокотехнологичного оборудования.

Справка «БР»

Рита МЕДВЕДЬ родилась в Бресте. Окончила Брестский технический университет по специальности «маркетинг». Получила юридическое образование в Белорусском государственном университете и сертификат The Chartered Institute of Marketing (CIM). Работала в автохолдинге «Атлант­М», в котором прошла путь от маркетолога до замдиректора автоцентра по развитию, а также в группе компаний «Сквирел» в должности замдиректора по маркетингу. В качестве эксперта­-практика пришла в бизнес­-школу «Капитал», потом стала ее партнером и директором. Вместе с создателем «Капитала» Максимом Поклонским является партнером в консалтинговом агентстве «МакрСист».