Музей игрушек без отрыва от производства

Лариса МАЛАХОВА

Выставка «Музей елочных игрушек» проходит в Доме­музее I съезда РСДРП.

Экспозиция, постоянно пополняющаяся новыми экспонатами, открывается в праздничный период уже третий год подряд. Сейчас в ней представлены игрушки из стран Европы, Азии, Америки, Африки, а также из Австралии, изготовленные в разные времена — с середины XIX века до наших дней. Среди них: елочные украшения советской эпохи; игрушки с репродукциями известных картин; работы польских, голландских, немецких мастеров; украшения, сделанные из растений, которые встречаются в лесах бассейна Амазонки; коллекция из Северной Кореи, белорусские изделия. В музее построен и рождественский городок из миниатюрных домиков и фигурок, воссоздающих праздничную атмосферу.

«Из-за своей хрупкости елочные игрушки плохо хранятся, следовательно, довольно трудно найти действительно старые экспонаты, — рассказывает организатор выставки Андрей Бегун. — Поэтому мы стремимся показать не только историю елочных игрушек, но и их многообразие во всем мире и тем самым отразить особенности новогодних традиций в разных странах».

Практически все елочные украшения коллекционер собрал во время своих многочисленных путешествий: искал на блошиных рынках, рождественских ярмарках и специализированных выставках, покупал у представителей различных народов и племен.

«У каждой игрушки своя, неповторимая история. Было удивительно найти елочное украшение в одном из племен, живущих в дельте реки Амазонки, или обнаружить в Африке игрушечного Деда Мороза, плывущего на лодке, или в одном из магазинов в Австралии увидеть новогоднюю упряжку, в которую вместо оленей были запряжены кенгуру», — продолжает Андрей Бегун.

Понятно, что ценность той или иной игрушки не может определяться только ее ценой. «Вот эта обошлась в два доллара, — вспоминает коллекционер. — Недорого? Возможно. Я купил ее в Конго. Впрочем, если учесть все транспортные расходы, а главное, все приключения, которые пришлось пережить, чтобы ее раздобыть, то эта игрушка уже не кажется такой дешевой. Намного дороже самый большой в нашей экспозиции шар, когда-то радовавший гостей знаменитого Венского бала: шар был куплен мной за 400 долларов в Будапеште. Впрочем, в первую очередь надо говорить об общем правиле: любой предмет в составе коллекции стоит во много раз дороже, чем сам по себе».

Идея коллекционировать игрушки возникла спонтанно во время одного из путешествий и постепенно превратилась в серьезное увлечение. Однако на этом история не закончилась. Кризис ударил по бизнесу Андрея Бегуна, и он решил уйти из сферы проектирования и строительства телекоммуникаций, сменил вид деятельности своей фирмы: теперь занимается созданием собственного круглогодичного музея игрушек на базе своего же производственного предприятия.

Несколько месяцев назад Анд­рей Бегун приступил к реализации первого этапа проекта: организовал производство новогодних игрушек. На подготовленную основу художники вручную наносят рисунки: белорусские мотивы, пейзажи, репродукции знаменитых картин. Помимо привычных шаров, выпускаются плоские украшения в виде птиц, зверей, а также белорусских вышиванок.

«Чем еще интересен этот бизнес? Тем, что ты можешь ввести моду на что-либо. Например, сейчас хотим популяризовать игрушки в виде вышиванок, и в данном случае музей играет не последнюю роль», — считает производитель.

В Беларуси больше никто не выпускает новогодние игрушки, все они завозятся из-за рубежа. По мнению Андрея Бегуна, конкурировать с крупными импортерами хоть и трудно, но можно. Он уже наладил отгрузку своей продукции в магазины Минска, а в ближайшее время планирует выйти на российский рынок. Прорабатывается и возможность поставок в Европу.

«Я прекрасно понимаю, что производство игрушек не то направление, которое принесет легкие деньги, — продолжает бизнесмен. — Нам уже пришлось оптимизировать затраты, чтобы быть конкурентоспособными по цене. Проблема в том, что это сезонный бизнес. Чтобы просуществовать до первых отгрузок в следующем сезоне, мне нужно найти 50 тыс. долларов. Причем в эту сумму не входят аренда помещений для музея и средства на покупку материалов. Беларусь — маленькая страна. Кроме того, покупательная способность наших граждан очень низкая. Следовательно, единственный выход — увеличивать обороты через экспорт».

Доходы от продажи игрушек позволят подтолкнуть проект и за счет собственных средств открыть круглогодичный музей. Как уверяет Андрей Бегун, ничего подобного нет во всем мире: «Есть музеи на базе фабрик, там производитель представляет коллекцию собственных украшений. Однако чтобы в одном месте были собраны экспонаты со всего мира, я такого не встречал. А был я, поверьте, много где».

Согласно планам, музей и производственные помещения будут располагаться рядом. Это позволит посетителям не только рассматривать коллекцию, но и наблюдать за всеми этапами создания игрушек. Помимо того, в музее будут организованы игровые интерактивные зоны, предполагается проведение мастер-классов по росписи и серебрению игрушек. Некоторые из этих мероприятий проводились в прошлом году, во время выставки в Национальном историческом музее. К сожалению, площади Дома-музея I съезда РСДРП не позволили сделать то же самое сейчас. Поэтому цель номер один — найти подходящее помещение с приемлемой ставкой аренды.

«Классический музей умирает, нужна интерактивность, чтобы музей дарил не только впечатления, но и развлекал. Беларуси очень не хватает необычных музеев, и наш станет одним из таковых», — уверен Андрей Бегун.

Выставка продлится до 31 января 2017 года.