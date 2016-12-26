Сколько стоит праздник

Лариса МАЛАХОВА

Устроить новогодний праздник можно как дома, так и в офисе. Нужно лишь пригласить Деда Мороза или нарядиться в новогодние костюмы.

Сейчас профильные агентства и частные предприниматели предлагают разнообразные праздничные программы — от домашнего хоровода у елки до корпоратива.

Как рассказали представители одной из компаний, спрос на все виды поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки падает на протяжении последних трех лет. Выжить в конкурентной среде помогают новые направления (поздравления покупателей в торговых центрах, прибытие в квартиру через окно и проч.), регулярно обновляющиеся программы и постоянные клиенты.

«В одну семью я хожу уже много лет подряд, — рассказывает о нюансах своей работы один из белобородых собеседников «БР». — Первый раз меня пригласили к единственному малышу, а в этом году буду развлекать уже троих. Ребята знают меня с младенчества, а потому ждут только меня. Родители просто не могут лишить своих детей праздника».

Стандартный визит на дом Деда Мороза и Снегурочки длится около 30 минут и включает в себя поздравление и игры у елки с вручением подарка. До 30 декабря такая программа стоит от 40 до 180 руб., а в ночь с 31 декабря на 1 января цена достигнет 400 руб. По сравнению с прошлым годом суммы увеличились на 10—20 %. Можно и сэкономить: 10—15-минутная экспресс-программа либо вызов Деда Мороза без Снегурочки стоит в два-три раза дешевле классического варианта. Однако, по словам предпринимателей, белорусы предпочитают все-таки более насыщенный, получасовой праздник.

Создать хорошее настроение своим сотрудникам можно и в офисе. Деды Морозы готовы пройтись по кабинетам или поздравить весь коллектив в актовом зале, провести конкурсы, организовать хороводы, устроить фотосессию. Кто-то предлагает стандартную программу, кто-то готов придумать поздравления для конкретного клиента с учетом вида деятельности предприятия. Получасовой праздник в офисе зависит от даты и стоит от 60 до 200 руб., 15-минутная экспресс-программа обойдется в 50—80 руб.

Если у опрошенных нами Дедов Морозов еще было свободное время для коротких посещений офисов в любой день, то возможность для проведения корпоративов находили единицы. Предусмотрены разнообразные предложения: от стандартной получасовой программы до корпоратива под ключ стоимостью до 1000 руб. и продолжительностью пять-шесть часов с ведущим, диджеем, аппаратурой, шоу мыльных пузырей и проч.

Желающие сэкономить могут самостоятельно организовать праздник дома или на работе, купив или взяв напрокат соответствующие наряды. Как рассказали в одном из магазинов по продаже карнавальных костюмов, у взрослых наибольшим спросом традиционно пользуются одеяния Деда Мороза и Снегурочки, набирает популярность Снеговик. В этом году к названным персонажам добавился Петух. Костюмы продаются за 20—75 руб. Сутки проката стоят от 17 до 40 руб. (большинство пунктов проката предоставляют костюмы за 20 руб./сутки).

Из детского ассортимента неизменно популярны зверята: зайчики, медвежата, лисята и др. Такой костюм можно взять напрокат за 9,5 руб. Чтобы ребенок стал пиратом или героем популярных мультфильмов, родителям придется выложить до 45 руб.

«У нас прекрасная работа — дарить людям праздник, — подвел итог беседе один из Дедов Морозов. — Глядя на сияющие лица, я понимаю, что в каждом взрослом, будь то серьезный директор предприятия или скептик-программист, живет ребенок, который все еще верит в сказку».