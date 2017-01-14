Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля.

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13 января, 2017 г.
Экспорт белорусских товаров за 11 месяцев 2016 года снизился на 13,3% до 21,286 млрд долларов.
Лишь в трех товарных группах экспорт в стоимостном выражении вырос. Экспорт машин и оборудования увеличился на 15,7% до 3,82 млрд долларов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий на 17,2% до 929,2 млн., а текстиля и текстильных изделий – на 21,6% до 720,7 млн долларов.
Сильнее всего сократилась выручка от поставок минеральных продуктов, в первую очередь нефти и нефтепродуктов. Экспорт в стоимостном выражении упал на 35,8% до 4,682 млрд долларов.
Несмотря на заметное падение минеральные продукты сохраняют за собой наибольшую долю в структуре экспорта товаров. Она составляет 22%. По итогам 11 месяцев 2015 года их доля достигала 29,7%.
На втором месте с 20,3% - продукция химической промышленности, чей экспорт в значительной степени сформирован минеральными, в первую очередь калийными удобрениями.
На третьем месте – машины и оборудование. Их доля в экспорте 17,9%, на четвертом – продукция пищевой промышленности и сырье для ее производства – 17,3%.
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