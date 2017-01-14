МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов

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13 января, 2017 г.
Его уплатили 24 тыс. человек. Разослано более 250 тыс. извещений.
- Около 24 тыс. человек уплатили сбор на финансирование госрасходов. Сроки уплаты у многих приходились на конец января, поскольку в конце декабря много было направлено извещений. Сейчас срок перенесется на 20 февраля", - отметил на брифинге в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько.
Он также отметил, что изменения в декрет о участии граждан в финансировании госрасходов, принятые недавно, будут иметь и обратную силу. Если по новой редакции декрета гражданин имеет право не платить сбор, однако уже получил извещение и уплатил его, он может обратиться в налоговую и ему вернут деньги.
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