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БР новости

МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов

13 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Его уплатили 24 тыс. человек. Разослано более 250 тыс. извещений. 

- Около 24 тыс. человек уплатили сбор на финансирование госрасходов. Сроки уплаты у многих приходились на конец января, поскольку в конце декабря много было направлено извещений. Сейчас срок перенесется на 20 февраля", - отметил на брифинге в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС  Михаил Рассолько.

Он также отметил, что изменения в декрет о участии граждан в финансировании госрасходов, принятые недавно, будут иметь и обратную силу. Если по новой редакции декрета гражданин имеет право не платить сбор, однако уже получил извещение и уплатил его, он может обратиться в налоговую и ему вернут деньги. 

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