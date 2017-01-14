Ставки по депозитам в 2016 году снизились

Валерий Алексеев

Нацбанк опубликовал статистику по динамике ставок по депозитам и кредитам за 2016 год.

В январе-декабре средняя ставка по депозитам юридических лиц в национальной валюте до востребования составила 24,6%. При этом, начиная с июня она находилась на уровне 2-3%. В 2015 году средняя ставка сложилась на уровне 23,2%

Ставка по депозитам на срок до года в 2016 снизилась с 27,8% до 14,8% в среднем по году. В декабре она составила 8,6%.

По депозитам на срок свыше года среднегодовая ставка опустилась с 30,1% до 20,3% годовых. В декабре она составила 9,3%.

Ставки по депозитам для физических лиц в 2016 году снизились с 2,5% до 1,5%, на срок до года – с 34% до 18,3%, на срок свыше года – с 34% до 21,4%. В декабре ставки по новым депозитам физлиц составили 1,3%, 12,8% и 18,3% годовых соответственно.

Кредиты в 2016 году юрлицам на срок до года в белорусских рублях выдавались под 25,3%, а свыше года – под 22,9%. В декабре ставки составили соответственно 19,8 и 18,6%.

Физлица могли рассчитывать на кредиты в среднем под 24,7% на срок до года, и под 20,7% на срок свыше года. В декабре эти ставки составили 18,5 и 16,8% соответственно.

Процентные ставки по депозитам юрлиц в 2016 году в среднем составили 0,9% по вкладам до востребования. В 2015 это было 4% годовых. На срок до года средняя ставка сложилась на уровне 3,2% против 4,6% годовых. По депозитам на срок выше года – 5% против 5,9%.

Физлица могли в среднем рассчитывать на 0,1%, 2,8% или 3,2% годовых в зависимости от срока депозита.

Ставки по новым валютным кредитам для юрлиц в среднем в 2016 году составили 8,7% годовых при сроке до 1 года и 8,9% - при сроке свыше года.