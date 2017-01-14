МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси

Список крупных городов, где доступны 4G-услуги МТС, пополнился такими районными центрами, как Добруш, Молодечно, Смолевичи и Шклов.

Технология LTE также появилась в 10 населенных пунктах Минского района: Валерьяново, Заславле, Колодищах, Лесном, Острошицком городке, Привольном, Ратомке, Самохваловичах, Сенице и Тарасово.

Кроме этого, мобильным интернетом на скорости до 112 Мбит/с уже можно пользоваться в Национальном аэропорту «Минск» и индустриальном парке «Великий Камень» близ поселка Быкачино.