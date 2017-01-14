Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников

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Министерство образования Беларуси озвучило изменения, которые планируют внести в новую редакцию Кодекса об образовании. Соответствующая информация размещена на сайте "СБ-Беларусь сегодня".

В соответствии с новой редакцией кодекса, школьники смогут идти в первый класс с 5 лет. Сейчас у родителей немало нареканий на то, что первоклассником может стать только тот, кому на начало учебного года есть 6 лет или исполняется до 30 сентября.

Кроме этого, факультативы в субботу разрешат для учеников не только 9-11-х классов, но и для 5-8-х классов.

Как сообщается, наполняемость классов увеличат до 30 учеников. Сейчас в средней школе максимум 25 учеников в классе, а в лицеях и гимназиях - 20. При этом окончательное решение о наполняемости классов остается за учредителем учебного заведения, который должен учесть все обстоятельства: количество детей в микрорайоне, санитарные нормы.

Как прокомментировала заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова, в новой редакции кодекса появится норма о профильном образовании, планируется сократить и количество видов учреждений образования. Речь идет о вечерних школах, учебно-производственных комбинатах и комплексах "детский сад - школа". Что касается последних, за учреждениями общего среднего образования при этом останется право реализовывать программы дошкольного образования.