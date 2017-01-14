Евроторг ищет партнеров для строительства магазинов

Суббота
14 января 2017
05:50
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9509
EUR 2.074
RUB .032853
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
13 января, 2017 г.
Компания “Евроторг”, владелец сети магазинов “Евроопт” хочет привлечь инвестиции для завершения строительства торговых объектов и обещает своим потенциальным партнерам доходность от 10 до 15% исходя из условий договора аренды, который компания готова заключить на срок от 7 лет, сообщает Realt.by.
Инвестиции нужны "Евроторгу", что завершить стрительство 30 объектов в разных городах страны.
Компания “Евроторг” управляет 452 торговыми объектами в 122 населенных пунктах. Ежедневно покупателями магазинов, принадлежащих “Евроторгу” становятся 900 тыс. человек. Кроме того, ритейлер развивает торговлю товарами в режиме “онлайн” и доставляет товары по месту жительства заказчиков.
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения