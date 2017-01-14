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БР новости

Евроторг ищет партнеров для строительства магазинов

13 января, 2017 г.

Ритейлер готов заключить с партнером договор аренды на 7-10 лет.

Компания “Евроторг”, владелец сети магазинов “Евроопт” хочет привлечь инвестиции для завершения строительства торговых объектов и обещает своим потенциальным партнерам доходность от 10 до 15% исходя из условий договора аренды, который компания готова заключить на срок от 7 лет, сообщает Realt.by.

Инвестиции нужны "Евроторгу", что завершить стрительство 30 объектов в разных городах страны. 

Компания “Евроторг” управляет 452 торговыми объектами в 122 населенных пунктах. Ежедневно покупателями магазинов, принадлежащих “Евроторгу” становятся 900 тыс. человек. Кроме того, ритейлер развивает торговлю товарами в режиме “онлайн” и доставляет товары по месту жительства заказчиков.

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