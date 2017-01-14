ЕБРР инвестировал в 2016 году 9,4 млрд евро

Алексей Иванов

Объем инвестиций повторил рекорд 2015 года.

Европейский банк реконструкции и развития в 2016 году вложил в 378 проектов 9,4 млрд евро. Сумма инвестиций повторяет рекорд, установленный в 2015 году.

Наибольшие суммы от банка получили Турция, Казахстан, Египет, Польша, Болгария. Как сообщает Reuters, инвестиции в Украину были заметно снижены.

В 2016 году ЕБРР принял новую стратегию в отношении Беларуси. Отмечая изменения в политике и экономике нашей страны, банк выразил готовность сотрудничать не только с частным, но и государственным сектором.

Всего ЕБРР в Беларуси профинансировал 81 проект. Общая сумма текущего портфеля составляет 516 млн. евро. Всего же за время работы в Беларуси ЕБРР предоставил 1,875 млрд евро.

Также в прошлом году ЕБРР заявил о готовности предоставлять ресурсы не только в иностранной валюте, но и в белорусских рублях.

Банк вовлечен в приватизационные процессы в стране. Он выступает в разном качестве в проектах по приватизации Белинвестбанка, продаже части акций Беларусбанка, а также поиске инвесторов для других предприятий страны.