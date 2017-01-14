SEED-миссия МАГАТЭ начнет работу на БелАЭС на следующей неделе

Суббота
14 января 2017
05:50
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9509
EUR 2.074
RUB .032853
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
13 января, 2017 г.
Она посетит строительную площадку станции 16-20 января. Об этом сегодня заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик
Миссия должна оценить безопасность площадки и проекта с учетом внешних воздействий с целью анализа соответствия проектных параметров площадки для Белорусской АЭС (миссия SEED - Site and External Events Design Review Service).
В состав миссии вошли представители МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии.
Отчет миссии будет подготовлен не раньше марта, а опубликован позднее.
Решение о проведении миссии принято белорусской стороной. Запрос на проведение направлен в МАГАТЭ в сентябре 2014 года.
Также в 2017 году по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения