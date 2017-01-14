SEED-миссия МАГАТЭ начнет работу на БелАЭС на следующей неделе

Валерий Алексеев

Она посетит строительную площадку станции 16-20 января. Об этом сегодня заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик

Миссия должна оценить безопасность площадки и проекта с учетом внешних воздействий с целью анализа соответствия проектных параметров площадки для Белорусской АЭС (миссия SEED - Site and External Events Design Review Service).

В состав миссии вошли представители МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии.

Отчет миссии будет подготовлен не раньше марта, а опубликован позднее.

Решение о проведении миссии принято белорусской стороной. Запрос на проведение направлен в МАГАТЭ в сентябре 2014 года.

Также в 2017 году по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).