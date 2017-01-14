Широкая денежная масса в Беларуси за декабрь сократилась на 0,26%

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13 января, 2017 г.
Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 января составила 33,935 млрд, рублей уменьшившись по сравнению с показателем на 1 декабря на 0,26%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за декабрь увеличился до 1,79 млрд рублей, или примерно на 8,9%.
Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в декабре увеличилась на 2,4% и составила 5,324 млрд рублей.
Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 января сложился на уровне 10,639 млрд рублей, увеличившись за декабрь на 0,8%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за декабрь уменьшился до Br168 млн, или на 3%.
Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 января составила 10,807 млрд рублей и увеличилась за прошлый месяц на 0,7%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за декабрь вырос до 2,196 млрд, рублей или на 3,4%.
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