Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины

Алексей Иванов

Приближение налогового периода начинает оказывать влияние на динамику торгов на бирже

Белорусский рубль сегодня укрепился на 0,15% к российской валюте. 100 российских рублей на бирже оценили в 3,2853 белорусского.

Евро снизился на 0,16% до 2,074 рубля, а доллар – на 0,17% до 1,9509.