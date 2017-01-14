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БР новости

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины

13 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Приближение налогового периода начинает оказывать влияние на динамику торгов на бирже

Белорусский рубль сегодня укрепился на 0,15% к российской валюте. 100 российских рублей на бирже оценили в 3,2853 белорусского.

Евро снизился на 0,16% до 2,074 рубля, а доллар – на 0,17% до 1,9509.

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