Обнуление Россией экспортных пошлин на нефть может лишить Беларусь 1,5 млрд долларов

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13 января, 2017 г.
Министерство энергетики РФ оценило последствия обнуления экспортных пошлин на нефть, которое может произойти после 2018 года.
По мнению Минэнерго соседней страны, обнуление пошлин может осложнить отношения России и Беларуси. В его результате наша страна лишится 96 млрд российских рублей, что по текущему курсу соответствует примерно 1,5 млрд долларов.
Потери рассчитаны исходя из цены на нефть в 40 долларов США и курсе 64,8 российского рубля за доллар.
Отмена экспортных пошлин на нефть предусмотрена налоговым маневром. Он предполагает их полную или частичную замену на налог на добычу полезных ископаемых. Это приведет к росту цен на нефть, как для российского рынка, так и для белорусских НПЗ, которые сейчас получают нефть беспошлинно.
Также ведомство указывает на риск сокращения объемов переработки нефти на 20%, пишет «Коммерсант». В результате на российском рынке может образоваться дефицит бензина и дизельного топлива, что приведет к росту цен и социальной напряженности. Объемы производства бензина могут упасть на 6 млн. т., а дизельного топлива – на 15 млн. т.
По информации издания, в официальном письме Минэнерго предлагает ничего не менять до 2020 года, хотя Минфин России выступает за завершение налогового маневра в 2018 году.
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