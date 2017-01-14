Обнуление Россией экспортных пошлин на нефть может лишить Беларусь 1,5 млрд долларов

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Министерство энергетики РФ оценило последствия обнуления экспортных пошлин на нефть, которое может произойти после 2018 года.

По мнению Минэнерго соседней страны, обнуление пошлин может осложнить отношения России и Беларуси. В его результате наша страна лишится 96 млрд российских рублей, что по текущему курсу соответствует примерно 1,5 млрд долларов.

Потери рассчитаны исходя из цены на нефть в 40 долларов США и курсе 64,8 российского рубля за доллар.

Отмена экспортных пошлин на нефть предусмотрена налоговым маневром. Он предполагает их полную или частичную замену на налог на добычу полезных ископаемых. Это приведет к росту цен на нефть, как для российского рынка, так и для белорусских НПЗ, которые сейчас получают нефть беспошлинно.

Также ведомство указывает на риск сокращения объемов переработки нефти на 20%, пишет «Коммерсант». В результате на российском рынке может образоваться дефицит бензина и дизельного топлива, что приведет к росту цен и социальной напряженности. Объемы производства бензина могут упасть на 6 млн. т., а дизельного топлива – на 15 млн. т.

По информации издания, в официальном письме Минэнерго предлагает ничего не менять до 2020 года, хотя Минфин России выступает за завершение налогового маневра в 2018 году.