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Модернизированное предприятие по выпуску тракторов МТЗ откроют в египетской Александрии

13 января, 2017 г.

БЕЛТА

Модернизированное предприятие по выпуску тракторов МТЗ откроют в городе Александрия в Египте. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков.

"Мы видим хорошие перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений не только в наращивании и диверсификации торгового обмена, но и в углублении производственной кооперации и создании совместных предприятий, - отметил Сергей Рачков. - Во время визита Президента Беларуси в Египет мы запускаем в Александрии модернизированное предприятие по выпуску белорусских тракторов, мощность которого повышается с 200 до 2 тыс. тракторов в год. Эта техника сможет реализовываться не только в Египте, но и в соседних странах".

Дипломат добавил, что в Египте уже действует одно сборочное производство грузовых автомобилей МАЗ на базе компании Sakr Factory, где в 2008-2015 годах собрано 389 единиц коммунальной техники. Также функционируют два сборочных производства тракторов МТЗ на базе компаний TECO и MM Group. Там за 2010-2016 годы было собрано 856 тракторов "Беларус"

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